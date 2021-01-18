Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin potansiyelini yatırım, üretim, büyüme, istihdam ve ihracat odaklı bir yaklaşımla harekete geçiriyoruz." - Son Dakika

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin potansiyelini yatırım, üretim, büyüme, istihdam ve ihracat odaklı bir yaklaşımla harekete geçiriyoruz."
18.01.2021 14:31
Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin potansiyelini yatırım, üretim, büyüme, istihdam ve ihracat odaklı bir yaklaşımla harekete geçiriyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin potansiyelini yatırım, üretim, büyüme, istihdam ve ihracat odaklı bir yaklaşımla harekete geçiriyoruz."
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