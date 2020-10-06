Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Albayrak'a hakaret eden şahsa 1 yıl 9 ay hapis - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı iddia edilen sanık hakim karşısına çıktı. Mahkeme, sanığı 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 1 yıl 9 ay 25 gün hapse mahkum ederek, tahliyesine karar verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, eşi Esra Albayrak'ın doğum yapması dolayısıyla Twitter'da, 'Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4'üncü evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili eşim Esra'ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz' şeklinde paylaşım yapmıştı. Bakan Albayrak'ın paylaşım yapmasının ardından Albayrak ve ailesi hakkında hakaret içerikli yorumlarda bulunan kişilere yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştı.

Savcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da yönelik hakaret içerikli paylaşımları olduğu tespit edilen sanık Mehmet Fatih Kaplan hakkında iki ayrı iddianame hazırlanmıştı.

Sanığın, Berat Albayrak ve ailesine yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunmasına ilişkin hazırlanan iddianamede, 'kamu görevlisine hakaret' suçundan 1 yıldan 2 yıla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımları nedeni ile hazırlanan iddianamede ise 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis ile cezalandırılması istenmişti.

'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapsi istenen sanık Mehmet Fatih Kaplan hakim karşısına çıktı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Kaplan SEGBİS aracılığı ile bağlandı.

Avukat talebinde bulunmadı

Sanık Kaplan, kimlik tespiti ile başlayan duruşmada işsiz olduğunu kaydetti. Hakimin, avukat talebinin olup olmadığını sorduğu sanık Kaplan, avukat talebinin olmadığını ve savunmasını kendisinin yapacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vekilinin ise davaya katılma talebine ilişkin dilekçe sunduğu kaydedildi.

"YAŞADIKLARIMDAN BİR HAYAT DERSİ ALDIĞIMI SÖYLEYEBİLİRİM"

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Kaplan, "Aylarca polislik sınavı için çalıştım. Sınavlarda başarılı olduğumu biliyordum ama neden gösterilmeksizin başarısız gösterildim. Psikolojim bozuldu. KPSS'ye çalıştığım dönemde ara sıra Twitter'a giriyordum. Yaptığım paylaşımların suç olduğunu bilmiyordum. Amacım sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret etmek değildi. Yaşadıklarımdan bir hayat dersi aldığımı söyleyebilirim. İnsan haklarına saygılı bir birey olacağım" ifadelerini kullandı.

KESİNLEŞMİŞ CEZASI OLDUĞU KAYDEDİLDİ

Hakimin, Tokat 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 2015 yılında hakkında kesinleşen bir cezası olduğunu ve cezasında hükmün açıklanmasının geri bırakıldığını belirtmesi üzerine sanık, karara bağlanan davada konu ile ilgili savunmalarını tamamladığını kaydetti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik paylaşımları nedeni ile dosyanın ayrıldığını belirten hakim sanığa, paylaşımların suç olduğunu bilmediğini söylemesi üzerine, iki üniversiteden ön lisans mezunu olduğunu, suça konu paylaşımlarda bahsi geçen sözlerin kendisine söylenmesi halinde hakaret olarak değerlendirerek şikayetçi olup olmayacağını sordu. Soru üzerine söz alan sanık Kaplan, sözlerin kendisine sarf edilmesi halinde şikayetçi olmayacağını söyledi.

Savcılık mütalaasını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vekilinin davaya katılma talebinin kabul edilmesini isteyen savcılık mütalaasında, 29 Mayıs ve 16 Haziran tarihlerindeki suça konu paylaşımların yapıldığını, sanığın 'zincirleme şekilde cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan cezalandırılmasını ve suçunun vasfı dolayısıyla tutukluluk halinin devamını istedi.

DAVANIN KARARA BAĞLANACAĞINI BELİRTEN HAKİM, SANIĞA SON SÖZLERİNİ SORDU

Son sözlerinde tahliyesini talep eden sanık Kaplan, pişman olduğunu belirterek özür diledi.

Sanık Kaplan'ı 'zincirleme şekilde Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 1 yıl 9 ay 25 gün hapse çarptıran mahkeme, tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak tahliyesine karar verdi. Sanık hakkında yurt dışına çıkış ve ev hapsi şeklinde adli kontrol uygulanmasına hükmeden mahkeme, sanığın, başka bir suçtan cezası olması nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına gerek olmadığını kaydetti.

(İrem Demir/İHA)