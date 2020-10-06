Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Albayrak'a hakaret eden şahsa 1 yıl 9 ay hapis - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Albayrak'a hakaret eden şahsa 1 yıl 9 ay hapis

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı iddia edilen sanık hakim karşısına çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Albayrak'a hakaret eden şahsa 1 yıl 9 ay hapis, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı iddia edilen sanık hakim karşısına çıktı. Mahkeme, sanığı 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 1 yıl 9 ay 25 gün hapse mahkum ederek, tahliyesine karar verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, eşi Esra Albayrak'ın doğum yapması dolayısıyla Twitter'da, 'Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4'üncü evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili eşim Esra'ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz' şeklinde paylaşım yapmıştı. Bakan Albayrak'ın paylaşım yapmasının ardından Albayrak ve ailesi hakkında hakaret içerikli yorumlarda bulunan kişilere yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştı.

Savcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da yönelik hakaret içerikli paylaşımları olduğu tespit edilen sanık Mehmet Fatih Kaplan hakkında iki ayrı iddianame hazırlanmıştı.

Sanığın, Berat Albayrak ve ailesine yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunmasına ilişkin hazırlanan iddianamede, 'kamu görevlisine hakaret' suçundan 1 yıldan 2 yıla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımları nedeni ile hazırlanan iddianamede ise 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis ile cezalandırılması istenmişti.

'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapsi istenen sanık Mehmet Fatih Kaplan hakim karşısına çıktı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Kaplan SEGBİS aracılığı ile bağlandı.

Avukat talebinde bulunmadı

Sanık Kaplan, kimlik tespiti ile başlayan duruşmada işsiz olduğunu kaydetti. Hakimin, avukat talebinin olup olmadığını sorduğu sanık Kaplan, avukat talebinin olmadığını ve savunmasını kendisinin yapacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vekilinin ise davaya katılma talebine ilişkin dilekçe sunduğu kaydedildi.

"YAŞADIKLARIMDAN BİR HAYAT DERSİ ALDIĞIMI SÖYLEYEBİLİRİM"

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Kaplan, "Aylarca polislik sınavı için çalıştım. Sınavlarda başarılı olduğumu biliyordum ama neden gösterilmeksizin başarısız gösterildim. Psikolojim bozuldu. KPSS'ye çalıştığım dönemde ara sıra Twitter'a giriyordum. Yaptığım paylaşımların suç olduğunu bilmiyordum. Amacım sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret etmek değildi. Yaşadıklarımdan bir hayat dersi aldığımı söyleyebilirim. İnsan haklarına saygılı bir birey olacağım" ifadelerini kullandı.

KESİNLEŞMİŞ CEZASI OLDUĞU KAYDEDİLDİ

Hakimin, Tokat 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 2015 yılında hakkında kesinleşen bir cezası olduğunu ve cezasında hükmün açıklanmasının geri bırakıldığını belirtmesi üzerine sanık, karara bağlanan davada konu ile ilgili savunmalarını tamamladığını kaydetti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik paylaşımları nedeni ile dosyanın ayrıldığını belirten hakim sanığa, paylaşımların suç olduğunu bilmediğini söylemesi üzerine, iki üniversiteden ön lisans mezunu olduğunu, suça konu paylaşımlarda bahsi geçen sözlerin kendisine söylenmesi halinde hakaret olarak değerlendirerek şikayetçi olup olmayacağını sordu. Soru üzerine söz alan sanık Kaplan, sözlerin kendisine sarf edilmesi halinde şikayetçi olmayacağını söyledi.

Savcılık mütalaasını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vekilinin davaya katılma talebinin kabul edilmesini isteyen savcılık mütalaasında, 29 Mayıs ve 16 Haziran tarihlerindeki suça konu paylaşımların yapıldığını, sanığın 'zincirleme şekilde cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan cezalandırılmasını ve suçunun vasfı dolayısıyla tutukluluk halinin devamını istedi.

DAVANIN KARARA BAĞLANACAĞINI BELİRTEN HAKİM, SANIĞA SON SÖZLERİNİ SORDU

Son sözlerinde tahliyesini talep eden sanık Kaplan, pişman olduğunu belirterek özür diledi.

Sanık Kaplan'ı 'zincirleme şekilde Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 1 yıl 9 ay 25 gün hapse çarptıran mahkeme, tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak tahliyesine karar verdi. Sanık hakkında yurt dışına çıkış ve ev hapsi şeklinde adli kontrol uygulanmasına hükmeden mahkeme, sanığın, başka bir suçtan cezası olması nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına gerek olmadığını kaydetti.

(İrem Demir/İHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Albayrak'a hakaret eden şahsa 1 yıl 9 ay hapis

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Hakaret, Hakim, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 09:53 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Albayrak'a hakaret eden şahsa 1 yıl 9 ay hapis - Son Dakika


Son Dakika

Erdoğan, İslam'a dil uzatan Macron'a sert sözlerle karşılık verdi: Sen kimsin ki bu ifadeyi ağzına alıyorsun? Gerçekleşmeyen transferler için Yusuf Günay'dan açıklama: G.Saray için gerekeni yaptık Kardeşi dahil 8 kişiyi öldüren Avcı lakaplı katilin müebbet hapis cezası onandı Alevlerin yükseldiği eve girerek 5 çocuğu kurtardı Hayvanları gözlerinin önünde telef olan vatandaş, çareyi baraj gölünde buldu Türk SİHA'ları vurdukça ilgi artıyor! Ukrayna 48 adet daha satın almak istiyor Korona vakalarının kontrol altına alınamadığı Bolu'da Vali isyan etti: Daha ağır tedbirler yolda Doğum oranlarının düştüğü Singapur'da, salgın döneminde çocuk sahibi olan çiftlere en az 8 bin dolar verilecek
Son Dakika! Oyuncu Özgü Namal'ın hayat arkadaşı Serdar Oral, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti Son Dakika! Oyuncu Özgü Namal'ın hayat arkadaşı Serdar Oral, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti         
16:05
Rus askeri uzman, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile böyle dalga geçti: Bugün kimi arasam? Rus askeri uzman, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile böyle dalga geçti: Bugün kimi arasam?         
15:58
Makam odasında mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle görevden alınan sendika başkanı: Bu bana düzenlenmiş bir komplodur Makam odasında mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle görevden alınan sendika başkanı: Bu bana düzenlenmiş bir komplodur         
15:03
Defalarca estetik yaptıran kadının hayatı karardı! Dudağı çürüdü, yakın çevresini kaybetti Defalarca estetik yaptıran kadının hayatı karardı! Dudağı çürüdü, yakın çevresini kaybetti         
14:40
Ermenistan ordusunda Ermenistan ordusunda "Dehşet" lakabı ile bilinen Albay Artur Galstyan, Karabağ'da öldürüldü         
14:16
Yoga eğitmenliği yapan Zeynep Tokuş, yaptığı karın hareketiyle ağızları açık bıraktı Yoga eğitmenliği yapan Zeynep Tokuş, yaptığı karın hareketiyle ağızları açık bıraktı         
14:14
Cezaevinde koğuş arkadaşını öldürüp, kanıyla duvara lakaplarını yazan sanıklara müebbet hapis Cezaevinde koğuş arkadaşını öldürüp, kanıyla duvara lakaplarını yazan sanıklara müebbet hapis         
13:56
Hollandalı jinekolog en az 17 kadını spermlerini kullanarak hamile bıraktı Hollandalı jinekolog en az 17 kadını spermlerini kullanarak hamile bıraktı         
13:07
Meteoroloji'den İstanbul için dolu uyarısı: Perşembe ve cuma gününe dikkat Meteoroloji'den İstanbul için dolu uyarısı: Perşembe ve cuma gününe dikkat         
12:03
Türkiye'yi suçlayan Esed, Azerbaycan - Ermenistan krizinde tarafını seçti Türkiye'yi suçlayan Esed, Azerbaycan - Ermenistan krizinde tarafını seçti         
11:37
Kanada'nın askeri teçhizatların ihracatını askıya alması Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte konuya dair tüm detaylar Kanada'nın askeri teçhizatların ihracatını askıya alması Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte konuya dair tüm detaylar         
11:19
"Dudağımdan öptü" demişti! Misafir çocuğunu istismar eden sapık tahliye edildi         
10:57
Esra Erol'dan yardım isteyen kadından şoke eden iddialar: Eşim, yabancı sevgilisiyle kendi öz babasına resmi nikah kıydırdı Esra Erol'dan yardım isteyen kadından şoke eden iddialar: Eşim, yabancı sevgilisiyle kendi öz babasına resmi nikah kıydırdı         
10:42
9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show'dan ilk kareler geldi! Konuklardaki ayrıntı dikkat çekti 9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show'dan ilk kareler geldi! Konuklardaki ayrıntı dikkat çekti         
10:05
Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu         
09:46
Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı'nın tamamlanmasıyla İstanbul-Edirne arası 1 saat 20 dakikaya inecek Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı'nın tamamlanmasıyla İstanbul-Edirne arası 1 saat 20 dakikaya inecek         
09:45
"Şu anda meşgulüm" diyerek telefonu yüzüne kapatmıştı! Paşinyan, sonunda Putin ile görüşebildi         
09:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2020 16:26:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Albayrak'a hakaret eden şahsa 1 yıl 9 ay hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei