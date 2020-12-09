CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan , "Temsilcimiz Başakşehir 'in teknik ekibinden Pierre Webo 'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum" dedi.

Demba Ba'dan ırkçılık yapan hakeme ders gibi sözler! Herkes bu tepkiyi konuşuyor

Bakan Selçuk'tan "yüz yüze eğitim" açıklaması: 4 Ocak bizim için umut vadeden, iyimser bir tahmin