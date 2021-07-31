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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yangın bölgelerinde) Vatandaşlarımız müsterih olsun" - Son Dakika

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yangın bölgelerinde) Vatandaşlarımız müsterih olsun"

31.07.2021 17:08

Son dakika gelişmesine göre Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANTALYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınlarının devam ettiği Manavgat'ta yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANTALYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınlarının devam ettiği Manavgat'ta yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu.

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Erdoğan: "Anayasa'mızın 169. maddesine göre, yanan alanlar başka amaçla kullanılamaz ve tekrar ağaçlandırılır."

Erdoğan: "(Yangın bölgelerinde) Vatandaşlarımız müsterih olsun. Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmasına müsaade etmeyecek, her türlü zararlarını karşılayacağız."

Erdoğan: "Orman teşkilatımızla ülke genelinde 4 bin 300 araç ve 21 binin üzerinde personel görev yapmaktadır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni teknolojiye sahip amfibi uçaklar, gelişmiş helikopterlerimiz sayesinde yangınla mücadelede filomuzdaki zafiyeti ortadan kaldırmaya çalıştık."

Erdoğan: "Son üç günde 4 bin personel, 6 uçak, 45 helikopter, 1 insansız helikopter, 9 İHA, 660 arazöz, 65 iş makinesi, 117 itfaiye aracı, 31 ambulans görev yapmıştır."

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Yangın bölgelerinde) Vatandaşlarımız müsterih olsun
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Yangın bölgelerinde) Vatandaşlarımız müsterih olsun
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Yangın bölgelerinde) Vatandaşlarımız müsterih olsun
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Yangın bölgelerinde) Vatandaşlarımız müsterih olsun

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Manavgat, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Yangın bölgelerinde) Vatandaşlarımız müsterih olsun' - Son Dakika


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