Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaptıkları muhtar edebiyatının ne kadar sahte olduğunu söylemeye bile gerek duymuyorum" - Son Dakika

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaptıkları muhtar edebiyatının ne kadar sahte olduğunu söylemeye bile gerek duymuyorum"

Edinilen son dakika haberine göre AK Parti TBMM Grup Toplantısı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması AK Parti TBMM Grup Toplantısı TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

AK Parti TBMM Grup Toplantısı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması AK Parti TBMM Grup Toplantısı TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (10) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçmişte muhtarların mühürlerini toplatarak tüm muhtarlıkların kapısına kilit vurmaya kalkanların, bugün yaptıkları muhtar edebiyatının ne kadar sahte olduğunu ise söylemeye bile gerek duymuyorum."

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