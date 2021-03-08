Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yatırımların miktarı kadar, sürdürülebilir ve kapsayıcı olması da önemli" - Son Dakika

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yatırımların miktarı kadar, sürdürülebilir ve kapsayıcı olması da önemli"

08.03.2021 12:25

Son dakika gelişmesine göre - Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yatırımların miktarı kadar, sürdürülebilir ve kapsayıcı olması da önemli" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sürdürülebilirlik, sosyal girişimcilik ve sosyal sorumluluk kavramlarını içeren etki yatırımları, insanlık için önemli imkanlar sunuyor.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yatırımların miktarı kadar, sürdürülebilir ve kapsayıcı olması da önemli"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sürdürülebilirlik, sosyal girişimcilik ve sosyal sorumluluk kavramlarını içeren etki yatırımları, insanlık için önemli imkanlar sunuyor. Bu yenilikçi yaklaşımı, günümüzün iş ve sosyal hayatıyla buluşturan girişimlerin desteklenmesini önemsiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Zirvesi kapsamında düzenlenen, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Özel Sektör Merkezinin hazırladığı Türkiye Yatırımcı Haritası'nın tanıtımının yapıldığı ve Etki Yatırımı Danışma Kurulu'nun ilan edildiği programa video mesaj gönderdi.

Korona virüs salgınının beşeri ilişkilerden sağlığa, ticaretten turizme, sosyal hayattan siyasete kadar çok geniş bir alanı olumsuz etkilediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2020 yılına dair açıklanan büyüme, istihdam, ticaret ve diğer rakamlar, salgının küresel ekonomide sebep olduğu ağır tahribatı göstermektedir. Geride bıraktığımız sene ekonomiler daralmış, yatırımlar düşmüş, işsizlik oranlarında çok ciddi artışlar yaşanmıştır. Türkiye, uyguladığı ekonomik ve sosyal politikalarla salgının ilk yılını en az hasarla atlatan nadir ülkelerden biridir. Sağlık altyapımızın gücü sayesinde vatandaşlarımızın tamamına testten tedaviye her türlü sağlık hizmetini ücretsiz olarak sunduk. En sıkıntılı günlerinde 157 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi destek ve yardımda bulunduk. Hayata geçirdiğimiz destekler ve teşvikler için 311 milyar lirayı bulan bir kaynak kullanarak, her bir vatandaşımızın yanında olmaya çalıştık. Sosyal destek ve kısa çalışma ödeneği başta olmak üzere sosyal koruma kalkanıyla milletimize 54 milyar lira civarında kaynak aktardık. Geçen hafta açıklanan büyüme ve ihracat rakamları ülkemizin bu zorlu süreçteki başarısını ortaya koymaktadır" açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin 2020 yılında elde ettiği yüzde 1,8'lik büyüme oranıyla Çin'den sonra ikinci sırada yer aldığının altını çizen Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sanayi üretimi ve ihracat boyutunda da benzer bir başarı tablosuyla karşı karşıyayız. Aynı şekilde son dönemde ülkemize uluslararası sermaye girişlerinin de arttığını görüyoruz. Bu bağlamda Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Özel Sektör Merkezinin açıklayacağı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Türkiye Yatırımcı Haritası önem taşıyor. İnşallah bu ivmeyi önümüzdeki dönemde de devam ettirmekte kararlıyız. Bu süreçte yatırımların miktarı kadar, elbette sürdürülebilir ve kapsayıcı olmasının da öneminin farkındayız. Sosyal faydanın gözetilmediği, katma değere dönüşmeyen, kalkınmaya fayda sağlamayan bir yatırım, eksik kalmış bir yatırımdır. Sürdürülebilirlik, sosyal girişimcilik ve sosyal sorumluluk kavramlarını içeren etki yatırımları, insanlık için önemli imkanlar sunuyor. Bu yenilikçi yaklaşımı, günümüzün iş ve sosyal hayatıyla buluşturan girişimlerin desteklenmesini önemsiyoruz. KOVİD-19 salgınıyla birlikte küresel ekonomik sistemin sorgulandığı bir dönemde etki yatırımının daha fazla öne çıkacağına inanıyorum. Zirvede ayrıca, Etki Yatırımı Danışma Kurulu'nun ilan edilecek olmasını bu yönde atılmış değerli bir adım olarak görüyorum.

Biz de gerek Cumhurbaşkanlığı gerekse diğer kurumlarımız aracılığıyla etki yatırımı çalışmalarına gereken desteği vereceğiz. Bu önemli projeye öncülük eden Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Özel Sektör Merkezine, Etki Yatırımı Platformu Etkiyap'a, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisine teşekkür ediyorum. Etki Yatırımı Danışma Kurulunda görev alan herkesi tebrik ediyorum. Boğaziçi Zirvesinin başarılı geçmesini diliyorum.

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yatırımların miktarı kadar, sürdürülebilir ve kapsayıcı olması da önemli
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yatırımların miktarı kadar, sürdürülebilir ve kapsayıcı olması da önemli
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yatırımların miktarı kadar, sürdürülebilir ve kapsayıcı olması da önemli
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yatırımların miktarı kadar, sürdürülebilir ve kapsayıcı olması da önemli

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Recep Tayyip Erdoğan, Girişimcilik, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yatırımların miktarı kadar, sürdürülebilir ve kapsayıcı olması da önemli' - Son Dakika


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