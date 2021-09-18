CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan , "Salı günü Amerika'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da ifade edeceğim gibi önümüzdeki dönemde yeni küresel sistemde hak ettiğimiz yeri almak için üzerimize ne düşüyorsa yapmakta kararlıyız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, bize bu konuda ihtiyacımız olan yönetim kapasitesini sağlamıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 28. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları ödül törenine katıldı. Levent'te bir otelde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TİM Başkanı İsmail Gülle de katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada, "Hep birlikte ülkenin ekonomisinin güçlenmesiyle diğer alanlarda hangi imkanlarla, hangi hareket alanlarına kavuştuğunun gayet iyi farkındayız. Bunun için de yaptığınız işi sadece para kazanmak olarak görmüyorum. Günümüzde artık ticaret sadece mal alıp, satmaktan ibaret bir hadise olmanın ötesinde misyonlara sahiptir. İhracatçılarımız gittikleri ülkelerde ticaretimizle beraber kültürel ve sosyal ilişkilerimizin de en önemli temsilcileridir. Sizler bu ülkenin ihracatçı sıfatı taşıyan uç beylerisiniz, elçilerisiniz, yeri geldiğinde serdengeçtilerisiniz. Rabbim hepinizden razı olsun. Ülkemizdeki 27 sektörü, 61 ihracatçı birliğini ve 95 bini aşkın ihracatçıyı çatısı altında toplayan Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin amacı dış ticaret fazlası veren Türkiye hedefine ulaşmaktır. Türkiye İhracatçılar Meclisi bünyesinde somutlaşan ihracat başarımız ülkemiz ekonomisinin yükselen gücünün, artan itibarının, genişleyen etki alanının da sembolüdür. Nitekim sizlerin 5G diye ifade ettiği güçlü alt yapı, güçlü insan kaynağı, güçlü ihracat, güçlü ekonomi, güçlü Türkiye başlıkları bizim 2023 hedeflerimizin de özeti mahiyetindedir. Hatta biz biraz daha kısaltarak bu hedefleri ve daha fazlasını Büyük ve Güçlü Türkiye başlığı altında topluyoruz" dedi.

"300 BİNE YÜKSELTMEYİ HEDEFLİYORUZ"Erdoğan, "Artık Türkiye dünya ihracatında yüzde 1 pay seviyesine ulaşarak kritik eşiği yakaladı. Küresel İnovasyon Endeksi'nde sürekli yukarı çıkması bu başarının tesadüf değil, samimi ve yoğun bir gayretin eseri olduğunu açıkça gösteriyor. Gençlerimizin girişimciliğe yönelmelerinde dünyaya bu gözle bakarak vizyonlarını genişletmelerinde, donanımlarını güçlendirmelerinde, cesaretlerini artırmalarında ihracatçılarımızın büyük katkısı var. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmak için sürekli yatırımı ve üretimi artırarak, teknoloji ve kaliteyi yükselterek, yelpazeyi genişleterek yoluna devam eden Türkiye'nin en önemli kozu ihracat gücüdür. İşte bunun için ihracatçı sayımızı önce 150 bine, ardından 300 bine yükseltmeyi hedefliyoruz. Ancak bu şekilde son 20 yılda aylık ortalama yaklaşık 3 milyar dolardan 20 milyar dolara çıkardığımız ihracatımızı ve ihracatçı sayımızı yeniden aynı oranlarda artırabiliriz. İhracatımız içindeki yüksek teknolojili ürünlerin payının, 1 milyar dolar ve üzeri ihracat yapan firma sayısının firma başına düşen istihdam rakamının her geçen yıl artması doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor" şeklinde konuştu.

"ALLAH'IN İZNİYLE KİMSE BİZİ HEDEFLERİMİZİ GERÇEKLEŞTİRMEKTEN ALIKOYAMAZ"Erdoğan, "Ülkenin kalkınması, milletin refahı için çalışan iş insanları ürettikçe, ihraç ettikçe, istihdam sağladıkça hep birlikte geleceğe çok daha güvenle bakabilecek bir yere doğru gidiliyor. Hiç kimsenin bu güzel muhabbet iklimini bozmasına, bu yükselişi durdurmasına, bizi hedeflerimizden uzaklaştırmasına izin vermedik, vermeyeceğiz. Bölgemizde yaşanan siyasi, ekonomik, sosyal krizleri, güvenlik sorunlarını sınırlarımızdan içeriye taşımaya çalışanlara müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmamıza, 2053 ve 2071 vizyonlarını geleceğimizin pusulası haline dönüştürmemizi engellemek isteyenleri hep hüsrana uğrattık, uğratmayı sürdüreceğiz. Milletimizle ve iş dünyasıyla birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi muhafaza ettiğimiz sürece Allah'ın izniyle kimse bizi hedeflerimizi gerçekleştirmekten alıkoyamaz" dedi.

"211 MİLYAR DOLARLA REKOR KIRDI"Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçen yıl ihracatta salgın şartlarına rağmen çok iyi bir performans yakaladık. Hamdolsun bu yıl çok daha iyi bir seviyedeyiz. Aylık, 6 aylık ve 12 aylık bazda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına bu yıl ulaştık. Mesela 12 aylık ihracatımız ilk defa 200 milyar dolar eşiğini aşarak 17 Eylül itibarıyla 211 milyar dolarla rekor kırdı. Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52'lik bir artışı ifade eden 19 milyar dolarla bu ayın tüm zamanlardaki rekorunu elde ettik. Eylül ayında da 20 milyar doları bulacağımızı ümit ediyoruz. Daha önemlisi ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 85 seviyesine çıkmış olmasıdır. Geçmişte yüzde 55'ler düzeyine kadar inen bu oranın geldiği seviye Türk ekonomisinin ve ihracatın ne kadar sağlıklı yol aldığının işaretidir" ifadelerini kullandı.

FON MÜJDESİErdoğan, "Bugüne kadar ihracatın üçte ikisini, menzili 2 bin kilometre olan ülkeler oluşturdu. Artık 8 bin kilometre menzili hedef olan uzak ülkeler stratejisini hayata geçiriyoruz. Amacımız uzak coğrafyalardaki ülkelerin ithalatlarında ülkemizin payını dört kat artırmaktır. Bu doğrultuda 84,5 trilyon dolar büyüklüğüyle dünya ekonomisinin yüzde 64'ünü oluşturan 17 ülkeye ihracatımızı 81,5 milyar dolara çıkarmak için hazırladığımız eylem planını önümüzdeki günlerde açıklıyoruz. İhracatçılarla birlikte yeni kıtalara ve yeni fırsatlara doğru ilerleyecek bir döneme giriyoruz. Yeni fırsatlar ve yeni atılımlar beraberinde yeni ihtiyaçlar da getiriyor. Hedeflere ulaşabilmek için bu yeni ihtiyaçları karşılayacak yeni imkanlar geliştirilmesi gerekiyor. Bugün burada artan ihracatımızın hızına uygun finansmanı sağlayacak yeni bir mekanizma kurmakta olduğumuzun müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Kuracağımız İhracatı Geliştirme Fonu ile ihracatçılarımıza sağladığımız diğer desteklere ilave olarak sadece sizlerin erişimine açık bir finansman kaynağı oluşturuyoruz. Türkiye İhracatçılar Meclisi ve ihracatçı birliklerimizin katkılarıyla oluşacak bu fon sayesinde ihracatçılarımızın finansmana erişiminde teminat sorunu ortadan kalkacaktır. İhracatı Geliştirme Fonu'nun şimdiden ülkemize ve sizlere hayırlı olmasını diliyorum. Ayrıca EximBank'ı, sermayesini de arttırarak yeniden yapılandırıyor daha işlevsel daha güçlü hale getiriyoruz. Böylece nitelikli insan kaynağını arttırmak, rekabetçi ve verimli teknolojik bir alt yapı oluşturmak suretiyle ihracatçılarımızın teknik bilgi birikiminin güçlenmesini sağlayacağız. Bu şekilde başlayacak dönüşüm, ihracatçılarımızın hizmet standartlarını ve iş yapma deneyimlerini olumlu yönde geliştirirken, bürokrasiyi azaltacak ve kaynakların verimli kullanımını temin edecektir" diye konuştu.

FUAR MERKEZİErdoğan, paylaşacağı bir başka müjdenin olduğunu belirterek, " İstanbul'u, ülkenin kapasitesine uygun bir fuar merkezine kavuşturmak için adım atıyoruz. Yönetiminde ihracatçıların tek çatı kuruluşu Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin de yer alacağı bu fuar merkezini en kısa sürede ülkeye kazandıracağız. Asya, Avrupa ve Afrika'nın buluşma noktası İstanbul'u fuar merkezi haline getirerek, küresel ticaretin kalbi konumuna çıkarmakta kararlıyız" dedi.

ABD ZİYARETİErdoğan, "Salı günü Amerika'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da ifade edeceğim gibi önümüzdeki dönemde yeni küresel sistemde hak ettiğimiz yeri almak için üzerimize ne düşüyorsa yapmakta kararlıyız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, bize bu konuda ihtiyacımız olan yönetim kapasitesini sağlamıştır. İş dünyamızın da küresel ekonominin yeni taleplerine ve yönelimlerine hızla cevap verebilecek kabiliyete sahip olduğuna ben yürekten inanıyorum. İhracatçılarımız bu yeni döneminde evelallah lokomotifleri olacaktır. Türkiye'yi nasıl 2023 hedeflerine beraberce ulaştıracaksak, 2053 ve 2071 vizyonlarının da ana taşıyıcılarından birinin sizler olacağından hiç şüphe duymuyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardından Erdoğan, Türkiye'nin 2020 yılında en çok ihracat yapan firmalarına ödüllerini verdi.

- İstanbul