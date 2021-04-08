Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli aşımızı tüm insanlığını istifadesine sunacağız - Son Dakika

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli aşımızı tüm insanlığını istifadesine sunacağız

08.04.2021 14:05
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli aşımızı tüm insanlığını istifadesine sunacağız, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli aşımızı tüm insanlığını istifadesine sunacağızCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, aşı meselesinin çıkarlara ve kar hırsına kurban edilmemesi gerektiğini belirterek, "Türkiye olarak hali hazırda insan deneylerini yaptığımız yerli aşımızı süreçlerin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli aşımızı tüm insanlığını istifadesine sunacağız

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, aşı meselesinin çıkarlara ve kar hırsına kurban edilmemesi gerektiğini belirterek, "Türkiye olarak hali hazırda insan deneylerini yaptığımız yerli aşımızı süreçlerin tamamlanmasının arından 'kimsenin geride bırakılmaması' ilkesi ile tüm insanlığını istifadesine sunacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı 10'uncu Zirve Toplantısı'na Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, D-8'in kuruluşuna öncülük eden 23'üncü Başbakan Necmettin Erbakan'ı rahmetle andığını belirtti. Bu zirve toplantısı ile Türkiye'nin 4 yıla yakın süredir sürdürdüğü dönem başkanlığını Bangladeş'e devrettiğini anımsatan Erdoğan, "Dost ve kardeş Bangladeş'i 50'inci bağımsızlık yıl dönümü nedeniyle tebrik ediyorum. Teşkilatımız geçen çeyrek asırda güçlenerek yoluna devam etti. Örgütümüzü kurarken, savaş yerine barışın, çatışma yerine diyaloğun çifte standart yerine adalet ve kalkınmanın hakim kılınmasını esas aldık" dedi.

'ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİNE DİKKAT ÇEKTİK'Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 1 yıldır koronavirüs salgını ile küresel çapta imtihanla karşı karşıya olduklarını belirterek, "Şimdiye kadar 192 ülkede yaklaşık 3 milyon kişinin hayatına mal olan bu salgın dünya genelinde birçok çarpıklığı gün yüzüne çıkardı. Salt maddi zenginliğin sosyal adalet ve refahı temine kafi gelmediği salgında çok acı şeklide görüldü. Salgınla mücadelede uluslararası iş birliğine dikkat çektik. Vatandaşlarımıza en ileri sağlık hizmetlerini sunarken dost kardeş ülkeleri de kaderlerine terk etmedik. 157 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa gönderdiğimiz tıbbi yardımlarla zor dönemde dayanışmamızı ortaya koyduk. G-20 üyesi olarak salgının küresel borç krizine dönüşmemesi için en yoksul ülkelere yönelik borç ödemelerinin ertelenmesi girişiminin başlatılmasını ve süresinin uzatılmasını destekledik. IMF ve dünya bankası gibi platformlarda başlatılan çalışmalara katkı sağladık" diye konuştu.'YERLİ AŞIMIZI TÜM İNSANLIĞIN İSTİFADESİNE SUNACAĞIZ'Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşı meselesinin çıkarlara ve kar hırsına kurban edilmemesi gerektiğini her platformda açıkça ifade ettiklerini söyleyerek, şöyle konuştu: "Türkiye olarak hali hazırda insan deneylerini yaptığımız yerli aşımızı süreçlerin tamamlanmasının arından 'kimsenin geride bırakılmaması' ilkesi ile tüm insanlığın istifadesine sunacağız. Güçlü ve sürdürülebilir büyüme oranları için yüksek teknolojiye dayalı, katma değeri yüksek üretime ağırlık vermek mecburiyetindeyiz. Yenilenebilir enerji robotik büyük veri, nesnelerin interneti, yapay zeka, blok zincir ve nanoteknoloji gibi yenilikçi alanlarda üniversitelerimiz arasında bilgi paylaşımını mümkün kılan bu ağ, ülkelerimizin hak ettiği yere ulaşması bakımından kritik önemdedir. İş birliği potansiyelimizi kırsal kalkınmadan tarıma, turizmden enerji ve ulaştırmaya varana kadar birçok alanda hayata geçirmemiz mümkündür."'İSLAMİ MEGABANK FİKRİ YAPILABİLİR'Cumhurbaşkanı Erdoğan, D-8 içi ticaret hacminin 7 kattan fazla artmasının değerli olduğunu; fakat yeterli olmadığını kaydetti. Erdoğan, "D-8 tercihli ticaret anlaşmasının üye ülkeler tarafından mümkün olan en erken zamanda yürürlüğe konması büyük önem arz ediyor. Türkiye olarak D-8 arası ticaretin kolaylaştırılmasını teminin strateji belgesi hazırlayarak sizlere ilettik. Önümüzdeki dönemde ticaret bakanlarımızın katılacağı toplantıya ev sahipliği yaparak, ilerleme sağlamayı hedefliyoruz. İslami finansın likidite ihtiyacını aynı anda karşılayacak online platforma dayalı İslami Megabank fikrinin de yapılabilir olduğuna inanıyoruz" dedi.'YEREL PARA İLE TİCARETE AĞIRLIK VERMEMİZ ŞART'

D-8'in bugünün ihtiyaçlarına göre yenilenmesi ve proje sonuç odaklı yapıya dönüştürülmesi, karar alma süreçlerini hızlandırması gerektiğini belirten Erdoğan, "Bir önceki zirvede belirttiğim üzere yeni üye ve ortaklarla güçlendirerek etki alanını daha da genişletmek gerektiğine inanıyorum. 2017'deki İstanbul zirvemizde yerel paralarla ticaret çağrısında bulunduğum da hatırlanacaktır. Geçtiğimiz 4 yılda yaşananlar bu çağrının ispatını ve isabetini ortaya koydu. Ülkelerimizi kur kaynaklı risklerden korumak için yerel para ile ticarete ağırlık vermemiz şarttı. D-8 takas bankasının çalışmalarını hızlandırmasını bu mekanizmaya dahil olmayanların gerekli adımlar atmasını faydalı görüyoruz" diye konuştu.

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, D 8, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli aşımızı tüm insanlığını istifadesine sunacağız - Son Dakika


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