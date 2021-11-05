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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeşilay Danışmanlık Merkezleri Ortak Açılış Töreni'ne katıldı: (1) - Son Dakika

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeşilay Danışmanlık Merkezleri Ortak Açılış Töreni'ne katıldı: (1)

05.11.2021 20:57
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeşilay Danışmanlık Merkezleri Ortak Açılış Töreni'ne katıldı: (1)

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Her işimiz gibi bağımlılıkla mücadeleyi de insan merkezli yürütüyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Her işimiz gibi bağımlılıkla mücadeleyi de insan merkezli yürütüyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sepetçiler Kasrı'nda düzenlenen Yeşilay Danışmanlık Merkezleri Ortak Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinin ülkeye ve özellikle bağımlılıktan kurtulmak isteyen vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Tütün, alkol, madde, kumar, teknoloji gibi bağımlılık sorunlarının çözümü yolunda gayret gösteren Yeşilay'ın tüm yönetimine, uzman kadrolarına ve gönüllülerine teşekkür eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinin ülkemizin dört bir yanındaki ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki toplam 104 noktada verdikleri hizmetlerle her yaştan pek çok vatandaşımızın hayatın renklerini yeniden kazanmalarına katkıda bulunacaklarına inanıyorum. Bu merkezlerde ücretsiz olarak sunulan hizmetler, bağımlılarla sınırlı kalmayıp onların ailelerini ve sosyal çevrelerini de içine alan geniş bir mücadele stratejisine dayanıyor. Bağımlılıktan kurtarılan insanlara, sağlık güvencesinden istihdama, boş zamanlarını değerlendirmeden meslek edindirmeye kadar geniş bir alanda destekler sağlanıyor. Böylece bu iradeyi gösteren insanların önlerinde adeta yepyeni bir dönemin kapıları açılıyor. Psikologlardan sosyal hizmet uzmanlarına kadar geniş bir ekibin içinde yer aldığı zahmetli ve uzun mücadele sürecinin amacı, bağımlılıktan kurtarılan insanların yeniden aynı yanlışa düşmelerinin önüne geçmektir. Yeşilay'ımızın bu çerçevede ülkemiz gerçeklerine uygun şekilde oluşturduğu YEDAM modelinin başarılarını ve giderek genişleyen hizmet ağını takdirle izliyoruz."

"Her işimiz gibi bağımlılıkla mücadeleyi de insan merkezli yürütüyoruz." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı, bir sivil toplum kuruluşu olarak bu çatı altındaki faaliyetlerin de temel felsefesidir. Ailelere, yetişkinlere, çocuk ve gençlere yönelik farklı programlarla yürütülen çalışmalar, Yeşilay'ın bir asrı aşan misyonuna ne derece sıkı sıkıya bağlı olduğuna da işaret ediyor. Tüm hayatını zararlı alışkanlıklar ve maddelerle mücadeleye adamış birisi olarak daima Yeşilay'ın yanında oldum, olmayı da sürdüreceğim. Her zaman altını çizerek ifade ettiğim gibi içki, madde ve kumar bağımlılığı tüm kötülüklerin anasıdır. Tütün kullanımı, hem kendimize hem çevremize zararlıdır. Teknoloji bağımlılığı, bizi insan yapan vasıflarımızdan uzaklaştırıp, gerçek olmayan bir dünyaya hapseder. Zararlı ve kötü olan her şey, her yerde ve her şart altında öyledir. Bu tür alışkanlıkların hiçbirinin de ideolojiyle veya inançla ilgisi yoktur. Her kim içkiye, maddeye, kumara, sigaraya güzelleme diziyorsa emin olun tek gayesi kendi sapkın hayat biçimini, zaaflarını, komplekslerini örtmektir. Bizim Yeşilay'ımızla birlikte yürüttüğümüz mücadeledeki tek gayemiz, ülkemize ve milletimize ruhu da bedeni de dipdiri nesiller kazandırmaktır. İnşallah bu mücadeleyi ülkemizde tek bir bağımlı bırakmama azim ve kararlılığıyla son nefesimize kadar sürdüreceğiz."

(Sürecek)

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeşilay Danışmanlık Merkezleri Ortak Açılış Töreni'ne katıldı: (1)
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeşilay Danışmanlık Merkezleri Ortak Açılış Töreni'ne katıldı: (1)
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeşilay Danışmanlık Merkezleri Ortak Açılış Töreni'ne katıldı: (1)
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeşilay Danışmanlık Merkezleri Ortak Açılış Töreni'ne katıldı: (1)
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeşilay Danışmanlık Merkezleri Ortak Açılış Töreni'ne katıldı: (1)

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Açılış Töreni, Yeşilay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeşilay Danışmanlık Merkezleri Ortak Açılış Töreni'ne katıldı: (1) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeşilay Danışmanlık Merkezleri Ortak Açılış Töreni'ne katıldı: (1) - Son Dakika
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