Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'ın oldubittilerden kaçınmasını bekliyoruz - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan ile meseleleri diyalog ve müzakere ile çözmeye öncelik verdiklerini belirterek, "Tarihten ve uluslararası hukuktan doğan meşru haklarımızı sonuna kadar savunurken, diplomasiye alan açmayı asla ihmal etmedik. Bugün de bu müspet tavrımızı koruyoruz. Komşumuz Yunanistan'ın, hak ve menfaatlerimize saygı göstermesini, oldubittilerden ve tek taraflı eylemlerden kaçınmasını bekliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Eylül Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Adalar Denizi ve Yunanistan ile Komşuluk İlişkileri Sorunları Sempozyumu'na video mesaj gönderdi. Erdoğan, sempozyumun başarılı geçmesini dileyerek, 9 Eylül ve Başkent üniversitelerine sempozyumun düzenlenmesine öncülük yaptıkları için tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Adalar Denizi' olarak adlandırılan, Ege Denizi'nin tarih boyunca medeniyetlerin kavşak noktasında yer aldığını ve insanlığın ortak kültür havzalarından biri olduğunu belirterek, "Üzerine şiirler yazılan, şarkılar söylenen bu güzel deniz iş birliği ve barışın sembolü olması gerekirken, maalesef son yıllarda insani trajedilerle gündeme gelmektedir. Suriye'de yaklaşık 11 yıldır süren iç savaş ve katliamlardan kaçan binlerce göçmen Ege Denizi'nde hayatını kaybetmiştir. Bundan 6 yıl önce minik bedeni sahile vuran Aylan bebek, modern dünyanın utanç vesikası olarak hafızalara kazınmıştır. Başta Avrupa olmak üzere batılı ülkeler Aylan bebeğin dramından gerekli dersleri çıkarmamıştır" diye konuştu.