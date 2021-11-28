Erdoğan'ı burada İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak "TRK" saat 22.30'da Atatürk Havalimanı 'na indi.

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