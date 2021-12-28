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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı'nın ziyaret edeceği Hatem Kurt, Erdoğan'a kete pişirecek - Son Dakika

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı'nın ziyaret edeceği Hatem Kurt, Erdoğan'a kete pişirecek

28.12.2021 10:36

Son dakika gündem haberi... AK Parti İstanbul teşkilatında kuruluşundan bugüne kadar mahalle başkanlığı yapan isimlerden biri olan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kendisini evinde ziyaret edeceğini söylediği AK Parti Kısırkaya Mahallesi Kadın Kolları Başkanı 73 yaşındaki Hatem Kurt, "Mütevazı bir Anadolu yemeği...

AK Parti İstanbul teşkilatında kuruluşundan bugüne kadar mahalle başkanlığı yapan isimlerden biri olan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kendisini evinde ziyaret edeceğini söylediği AK Parti Kısırkaya Mahallesi Kadın Kolları Başkanı 73 yaşındaki Hatem Kurt, "Mütevazı bir Anadolu yemeği hazırlamayı düşünüyorum. Sivas'ın ketesi meşhurdur. Cumhurbaşkanımıza kete yapacağım." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pazar günü Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'ndaki konuşmasında fedakarlıktan söz ederken örnek gösterdiği ve evini ziyaret edeceğini söylediği 73 yaşındaki Hatem Kurt, hafta sonu Erdoğan'ın yapacağı ziyareti bekliyor. Aslen Sivaslı olan emekli hemşire Kurt, Sarıyer'in Kısırkaya Mahallesi'nde ikamet ediyor. Kurt, AK Parti Kadın Kollarında çalışmaya nasıl karar verdiğini, AK Parti'nin kuruluş dönemini ve Erdoğan'ın yapacağı ziyarete ilişkin duygularını AA muhabirine anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 1999 yılında Pınarhisar'daki cezaevi sürecinde takip ettiğini ve AK Parti'nin kurulacağını öğrendikten sonra burada çalışmaya karar verdiğini söyleyen Kurt, 2002 yılında kadın kollarında görev yapmaya başladığını belirtti.

Kurt, AK Parti'ye katılmaya nasıl karar verdiğini şu sözlerle anlattı:

"Burada 8 tane köy var, bu köylerin her birisinin arasında 30 kilometre mesafe var ama araç yoktu. Ben bu zorlukları üstlenmek şartıyla yoluma devam etmeye başladım. Hastanede dayak yiyenler, birbirini dövenler, ilaç kuyrukları vardı, randevu sistemi yoktu. Yeterli hastane yoktu. Sağlık, ulaşım, eğitim, teknoloji alanında memleket için çalışan bu liderin peşinden gidip çalışmak istedim."

Sağlık, ulaşım, eğitim ve teknoloji alanında yapılacak yatırımların o dönem parti tüzüğünde de yer aldığını ifade eden Kurt, Erdoğan'ın ne söz verdiyse tek tek yerine getirdiğini kaydetti.

"Lastik çizmelerle patika yollardan gidiyordum"

2000'li yılların başında çamur patika yollardan yürüyerek komşu köylere gidip çalışmalar yürüttüğünü anlatan Kurt, mahalle başkanlığı görevinin kendisine verilmesiyle 8 köyden sorumlu olduğunu belirtti.

Kurt, sözlerini şöyle sürdürdü:

"8 köye ulaşmam gerekiyordu. Araç yok, otobüs yok, ulaşım yok. Buradan merkez köye gidiyordum, minibüse biniyordum. Ancak buradan gittiğim zaman lastik çizmeleri giyinip gidiyordum. Merkez köye gelince çizmelerimi çıkartıyordum. Gece eve döndüğümde saat 23.00'e yaklaşmış oluyor, eşim beni durakta beklerdi. Bu düzenle bu şartlarla bu sevgiyle bu azimle AK Parti'nin bugününü beklemek suretiyle çalıştım. Daha sonra Sarıyer Kadın Kolları Başkan Yardımcılığı yaparak 32 mahalleden sorumlu olarak çalışmaya başladım. AK Parti'de 21 yıl çalıştım, eğer 21 yıl ömrüm varsa tekrar çalışmaya adayım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, başbakanlığı döneminde, teşkilatları ziyaret edip kontroller gerçekleştirdiğini söyleyen Kurt, Erdoğan'ın birkaç kez de kendisiyle bazı konularda görüştüğünü anlattı.

Erdoğan'ın, evini ziyaret edeceğini söylemesinin kendisi için sürpriz olduğunu kaydeden Kurt, "Bekliyordum ama bu kadar ciddi bir durumu beklemiyordum. Cumhurbaşkanımız çok kalender, çok mütevazı bir aile evladı. Yaşıma dayanarak o tarihten beri biliyorum. Mütevazı bir Anadolu yemeği hazırlamayı düşünüyorum. Sivas'ın ketesi meşhurdur. Cumhurbaşkanımıza kete yapacağım." ifadelerini kullandı.

Kurt, sözlerini şöyle tamamladı:

"Cumhurbaşkanımızın, sağlığına çok iyi dikkat etmesini istirham ediyorum. Memleketimize bu kadar imkanları verdiğinden bu kadar değerli çalıştığından ötürü teşekkürü ölene kadar bir borç bilirim. Geleceğimize, evlatlarımıza çok güzel bir memleket yarattı. Büyük lider oldu. Bundan büyük sevinç olabilir mi?"

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı'nın ziyaret edeceği Hatem Kurt, Erdoğan'a kete pişirecek
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı'nın ziyaret edeceği Hatem Kurt, Erdoğan'a kete pişirecek
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı'nın ziyaret edeceği Hatem Kurt, Erdoğan'a kete pişirecek

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Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, İstanbul, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı'nın ziyaret edeceği Hatem Kurt, Erdoğan'a kete pişirecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı'nın ziyaret edeceği Hatem Kurt, Erdoğan'a kete pişirecek - Son Dakika
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