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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-Senegal İş Forumu'nda konuştu: (2) - Son Dakika

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-Senegal İş Forumu'nda konuştu: (2)

21.02.2022 20:11
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-Senegal İş Forumu'nda konuştu: (2)

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Üçüncü bin yılın Afrika çağı olacağından hareketle hazırlıklarımızı güçlü tutmalıyız. Afrikalı kardeşlerimize geleceği birlikte inşa etmeyi teklif ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Üçüncü bin yılın Afrika çağı olacağından hareketle hazırlıklarımızı güçlü tutmalıyız. Afrikalı kardeşlerimize geleceği birlikte inşa etmeyi teklif ediyoruz." dedi.

Erdoğan, Türkiye- Senegal İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, Afrika'ya açılım politikası kapsamında Afrikalılarla siyasi ve ekonomik ilişkileri hızla geliştirmenin çabası içinde olduklarını söyledi.

Bu çerçevede, diplomatik ve insani temasların yanı sıra ticaret, yatırımlar, kültürel çalışmalar, güvenlik ve askeri iş birliğiyle kalkınma projeleri gibi birçok alanda önemli mesafeler katettiklerini belirten Erdoğan, başarıyla tamamlanan Afrika'ya açılım politikasının 2013 yılı itibarıyla yerini Afrika ortaklık politikasına bıraktığını dile getirdi.

Afrika ortaklık politikasında kıtanın barış ve istikrarı ile ekonomik ve sosyal kalkınmasına samimiyete katkıda bulunmaya çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, "Bu doğrultuda Afrikalı dostlarımızla birlikte pek çok çalışma yürütüyor, birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Tüm bu ilişkilerimizi eşit ortaklık ve karşılıklı fayda temelinde geliştiriyoruz. Bu anlayışla başlattığımız Türkiye-Afrika İş Forumu'nun üçüncüsünü 21-22 Ekim'de (2021) İstanbul'da topladık. Kısa bir süre önce Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin üçüncüsünü 17-18 Aralık'ta İstanbul'da başarıyla düzenledik. Kardeşim Macky Sall'in zirveye katılımı ve toplantının başarısı için Senegalli dostlarımızın verdiği destek dolayısıyla teşekkürlerimi tekrarlamak istiyorum." diye konuştu.

"Türk firmalarını yatırım yapmak üzere Senegal'e davet ediyorum"

Erdoğan, karşılıklı emeklerin boşa gitmediğinin en somut göstergelerinden birinin katlanarak artan ticaret rakamları olduğunu belirtti.

Afrika kıtasıyla toplam ticaretin 2003 yılında 5,4 milyar dolar seviyesinden 2021 sonu itibarıyla 34,5 milyar dolara yükseldiğine işaret eden Erdoğan, Sahra Altı Afrika ülkeleriyle 2003 yılında 1,3 milyar dolar olan ticaret hacminin 2021'de 11,7 milyar doları bulduğunu anlattı.???????

Afrika'nın lider ülkelerinden Senegal'in ekonomik ve ticari bir merkez haline gelerek, kıtanın kalkınmasını da ileriye taşınmasını arzu ettiklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Senegal'e yönelik projeler başarıya ulaştıkça doğacak yeni yatırım imkanları Türk iş çevrelerini Senegal'deki potansiyeli keşfetmeye teşvik edecektir. Buradan bir kez daha Türk firmalarını yatırım yapmak üzere Senegal'e davet ediyorum. Türk girişimcilerin Senegal halkının güvenine mazhar olacak projeleri başarıyla gerçekleştirmeye devam edeceğine inanıyorum. Aziz kardeşim Macky Sall başta olmak üzere Senegal makamlarının da Türk girişimcilere gereken desteği vermeyi sürdüreceğine yürekten inanıyorum. Senegalli yatırımcılara da ülkemizin kapıları sonuna kadar açıktır. 25-28 Ekim 2022 tarihlerinde İstanbul'da himayemizde düzenlenecek SAHA EXPO Savunma Sanayi ve Havacılık Fuarı bu bakımdan önemli bir fırsattır. Üçüncü bin yılın Afrika çağı olacağı gerçeğinden hareketle hazırlıklarımızı şimdiden güçlü tutmalıyız. Afrikalı kardeşlerimize yaşadığımız ortak tecrübeler ışığında geleceği birlikte inşa etmeyi teklif ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş insanlarının yapacağı her ticari girişimde gereken kolaylığı sağlamayı sürdüreceklerinin altını çizerek, toplantının gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

(Bitti)

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Afrika, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-Senegal İş Forumu'nda konuştu: (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-Senegal İş Forumu'nda konuştu: (2) - Son Dakika
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