AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde, Erdoğan 7. kez genel başkanlığa seçildi - Son Dakika

Partinin 75 üyeden oluşan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu da aynı oylamayla belirlendi.

Kongre Divan Başkanı Ali İhsan Yavuz , seçim sonuçlarına göre 1431 oy kullandığını, 1428 oyun geçerli, 3 oyun geçersiz sayıldığını bildirdi.

AK Parti'nin, Ankara Spor Salonu'nda yapılan 7. Olağan Büyük Kongresi'nde genel başkanlık seçimi sonuçlandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan , geçerli 1428 oyun tamamını alarak partisinin genel başkanlığına 7'nci kez seçildi.

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