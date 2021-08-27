Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Az önce aldığım... - Son Dakika

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Az önce aldığım...
27.08.2021 21:23
Son dakika haberleri... - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Az önce aldığım bilgilere göre, Afganistan'daki ölü sayısı 170'i buldu.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Az önce aldığım bilgilere göre, Afganistan'daki ölü sayısı 170'i buldu. Tüm bunlar şunu gösteriyor, dünyadaki en güçlü ülkelerin girdikleri yerden hassas çıkmaları gerekirdi ama öyle olmadı. Terör örgütlerine bu ülkeleri teslim etmek suretiyle bölgelerden ayrılmak ciddi sonuçlara yol açtı" dedi.
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