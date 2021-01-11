Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi hakkındaki "sözde Cumhurbaşkanı" sözü nedeniyle 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açtı. Ayrıca, Kılıçdaroğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. - ANKARA
Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi hakkındaki 'sözde Cumhurbaşkanı' sözü nedeniyle 1 milyon TL'lik... - Son Dakika