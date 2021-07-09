Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ey HDP siz bu ülkede bu bölgede kendinizden olmayana hayat hakkı tanımadınız. Terör, şiddet bunların ruhuna... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ey HDP siz bu ülkede bu bölgede kendinizden olmayana hayat hakkı tanımadınız. Terör, şiddet bunların ruhuna işlemiş. 'Bizim PKK ile ilişkimiz yok' diyorlar. Bunların işi gücü yalan, ortağı CHP onun da işi gücü yalan. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yıllarca bunların elindeydi. Tek bir ay bile bunların ödeneği gecikti mi, diğer iller hangi haklara sahipse hepsi bunlara da sahipti. Ne idiği belirsiz birine sorgulatıp tokatlattılar. Örgütün emri ile sokaklarda hendek ve çukur kazmadılar mı? Örgütün dağdan gönderdiği çapulcular karşısında bunlar hazır ola geçmedi mi? Bunlar yolların altına bomba koyduklarını gördük. Asıl bunları görevden almazsak size ihanet etmiş olurduk. Bunlar sadece slogan atar, biz hizmet eder yatırım yaparız. Aramızdaki fark budur." - DİYARBAKIR