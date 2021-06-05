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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Dünya Çevre Günü" mesajı Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Dünya Çevre Günü" mesajı Açıklaması

05.06.2021 10:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yaşanabilir bir dünya için tabiata, çevreye ve hayata bakış açımızın düzeltilmesi gerekmektedir.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yaşanabilir bir dünya için tabiata, çevreye ve hayata bakış açımızın düzeltilmesi gerekmektedir. Çevrenin korunması bütün bireylerin, bütün ülkelerin ve bütün insanlığın ortak meselesidir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, tabiatın ilahi tecelli olarak insanlara emanet edilmiş canlı bir varlık olduğunu belirtti.

İnsanlık için tüm unsurlarıyla doğanın korunmasının bir tercih değil zorunluluk olduğunu vurgulayan Erdoğan, özellikle son iki asırda dünyada sanayi ve teknolojideki gelişmelerin insan ile doğa arasındaki ilişki ve anlayışta değişiklikleri de beraberinde getirdiğine işaret etti.

Sınırsız tüketim ile doğaya tahakküm etme zihniyetinin en büyük zararı yine insana, çevreye ve geleceğe verdiğine dikkati çeken Erdoğan, "Dünya genelinde kirlenen denizler, kuruyan su kaynakları, azalan orman varlığı, verimsizleşen topraklar hepimiz için bir tehdit oluşturmaktadır. Bu nedenle yaşanabilir bir dünya için tabiata, çevreye ve hayata bakış açımızın düzeltilmesi gerekmektedir. Çevrenin korunması bütün bireylerin, bütün ülkelerin ve bütün insanlığın ortak meselesidir. Bu noktada çevreye duyarlı ve kanaati esas alan bir anlayışla hareket edilmesi önemlidir. Aksi takdirde çevre felaketi, kirlilik, salgın hastalıklar, kıtlık ve yoksulluk gibi küresel sorunların çözümü mümkün olamayacaktır. Ekosistemin korunması ve geliştirilmesi kadar, oluşan tahribatın onarılması da atılacak önemli adımlardan birisi olmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

"Orman varlığımızı 20,8 milyon hektardan 22,9 milyon hektara çıkardık"

Türkiye'nin doğayı koruyan, çevre kirliliğini önleyen ve çevre bilinci kazandıran çalışmalarda öncü bir rol üstlendiğinin altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Çevre dostu bir yaklaşımla doğal varlıklarımızın korunması, planlı şehirleşme çalışmaları, ağaçlandırma seferberlikleri ve çevre kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla gerçekleştirilen projelere özel bir önem veriyoruz. Erozyonla mücadelede dünya lideri olan Türkiye, orman alanını artıran nadir ülkelerden biri konumundadır. Son 19 yılda ağaçlandırma yapılan alan miktarını 3,6 milyon hektardan 9,2 milyon hektara, orman varlığımızı ise 20,8 milyon hektardan 22,9 milyon hektara çıkardık.

2023 yılına kadar 81 ilimizde 81 milyon metrekare millet bahçesi hedefimiz kapsamında, bugüne kadar 61 millet bahçemizi vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. 324 millet bahçesinde ise çalışmalarımız devam ederken tabiat parklarımızın sayısını 17'den 250'ye çıkardık. Yenilenebilir enerji seviyemizi toplam enerji üretimimizin yüzde 40'ına, atık su arıtma tesisi sayımızı 145'ten 1170'e ulaştırdık. Mavi bayraklı plaj sayımızı 127'den 519'a çıkararak bu alanda da ilk sıralardaki yerimizi korumayı sürdürüyoruz."

"Vatandaşlarımızın artan çevre duyarlılığından büyük bir memnuniyet duyuyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, "Bütün bu projelerin çevre için oluşturduğu değerin yanı sıra çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere bütün vatandaşlarımızın artan çevre duyarlılığından büyük bir memnuniyet duyuyorum. Hem ülkemizi ve hem de dünyayı daha yaşanabilir ve temiz çevre ile buluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz. Dünya Çevre Günü vesilesiyle, çevrenin ve doğal zenginliklerimizin korunması konusunda herkesi duyarlı olmaya davet ediyor, bütün vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum." görüşüne yer verdi.

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Dünya Çevre Günü' mesajı Açıklaması - Son Dakika


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