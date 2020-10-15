Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu: (3) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu: (3)

15.10.2020 15:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu: (3), System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye artık eski Türkiye değil, yeni Türkiye'de belirlenen zaman neyse, ilan edilen zaman neyse şimdi de 2023'ün Haziranı'dır ve 2023'ün Haziranı'nda seçim yapılacaktır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye artık eski Türkiye değil, yeni Türkiye'de belirlenen zaman neyse, ilan edilen zaman neyse şimdi de 2023'ün Haziranı'dır ve 2023'ün Haziranı'nda seçim yapılacaktır. Onu öne almak söz konusu değildir." dedi.

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.

Nerede bir zulüm varsa Türkiye'nin orada olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bize bazıları akıl da veriyor, onu da söyleyeyim. Ne diyorlar? 'Bu kadar yayılmayın.' diyorlar. Zulüm var. Bir tarafta Libya'da zulüm var, sessiz kalamayız. Suriye'de, 910 kilometre sınırımız boyu zulüm var. Ne yapalım? Sessiz mi kalalım? Öbür tarafta Somali'de zulüm var, seyir mi edelim? Azerbaycan'da bakıyorsunuz Ermenilerin zulmü var. Bunlar bizim kardeşlerimiz, seyir mi edelim? Biz duramayız, tarih boyunca ecdadımızın bize yıktığı bir mesuliyet var. Onun için biz durmaz ve oralarda da görevimizi yerine getirmenin gayreti içerisinde oluruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Türkiye'nin bölgesel ve küresel düzeyde hak ettiği yere gelmenin gayreti içinde olduğuna işaret ederek "Bu iklimde devletin çalışma ahengini, milletin huzurunu bozacak hiçbir beyanı, tutumu, davranışı iyi niyetle bağdaştırmak mümkün değildir." dedi.

"2023'ün Haziranı'nda seçim yapılacaktır"

CHP Genel Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun erken seçim talebine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Çıkıyorlar, 'Erken seçim.' Ne erken seçimi? Dünyanın hangi gelişmiş ülkesinde belirlenen zamanın dışında bir seçime gidilir? Bunlar kabile devletlerinin yaptığı iştir. Bakarsanız 3 ayda bir, 6 ayda bir, senede bir seçime giderler. Gelişmiş bir ülkede, gelişmekte olan bir ülkede böyle bir şey göremezsiniz. Amerika'da, Batı'da böyle bir şeyi görür müsünüz? Hayır. Türkiye artık eski Türkiye değil, yeni Türkiye'de belirlenen zaman neyse ilan edilen zaman neyse şimdi de 2023'ün Haziranı'dır ve 2023'ün Haziranı'nda seçim yapılacaktır. Onu öne almak söz konusu değildir. Bunu bilmeleri lazım. Siyasi ve ekonomik bakımdan küresel bir yeniden yapılanma sürecinde bulunduğumuz şu dönemde hep birlikte gücümüzün, enerjimizin, vaktimizin tamamını hedeflerimize ulaşmak için kullanmalıyız. Dönem ne bireysel ne kurumsal taassup dönemi değildir. Hele hele siyaset dışı aktörlerin, siyaseti yönlendirme gayretine girişmeleri gibi eski devir alışkanlıklarına milletimizin hiç tahammülü yoktur."

"Önümüze bakmaya devam edeceğiz"

Erdoğan, son günlerde bu çerçevede ortaya çıkan tatsız tartışmaları üzüntüyle karşıladığını ifade ederek "Ülkemizin sorunlarının çözümüne, milletimizin beklentilerinin karşılanmasına hiçbir katkısı olmayan bu tür çıkışları ve polemiklerin takdirini milletimize bırakıyorum. Biz önümüze bakmaya, taahhütlerimizi yerine getirmeye, hedeflerimize ulaşmak için adım adım ilerlemeye, mücadeleyi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"İnşallah 2023 yılında büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda önemli bir aşamayı da geride bırakmış olacağız. Bir taraftan sismik araştırmalar yapıyoruz, bir taraftan sondaj çalışmalarını yapıyoruz. İnşallah cumartesi günü sondaj gemimiz de yapılan çalışmaları bizzat gemide ilgili arkadaşlarımla beraber takip edeceğim. Temenni ederim ki yeni müjdeler oradan tespit eder ve açıklarız. Türkiye demokraside ve ekonomide ilerledikçe bu tür meseleler giderek küçülecek nihayetinde tümüyle gündeminizden çıkacaktır. Rabb'im bu kutlu ve tarihi mücadelede hepimizin yar ve yardımcısı olsun diyorum."

Notlar

Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından YÖK 2020 Üstün Başarı Ödüllerini sahiplerine sundu.

Programda, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Senfoni Orkestrası konser verdi.

(Bitti)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu: (3)

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Libya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu: (3) - Son Dakika


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