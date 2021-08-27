Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Taliban 'Havaalanı işletmesini siz yapın' diyor, ama daha karar vermedik" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Taliban 'Havaalanı işletmesini siz yapın' diyor, ama daha karar vermedik"
27.08.2021 10:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Taliban 'Havaalanı işletmesini siz yapın' diyor, ama daha karar vermedik" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu ve basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Taliban 'Havaalanı işletmesini siz yapın' diyor, ama daha karar vermedik"
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu ve basın mensuplarının sorularını cevapladı.
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