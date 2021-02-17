Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Türkiye'nin terör örgütlerine karşı yürüttüğü mücadeleye destek vermeyip tam tersine her fırsatta alenen veya sinsice teröristlere arka çıkanların acı verici bir hadise yaşandığında kürsüden bize parmak sallama riyakarlığına yönelmeleri sadece midemizi bulandırıyor" dedi. - ANKARA
Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Türkiye'nin terör örgütlerine karşı yürüttüğü mücadeleye destek vermeyip tam tersine her fırsatta alenen veya... - Son Dakika