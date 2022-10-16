Cumhurbaşkanı Erdoğan: "6 yaralımızdan 5 tanesinin durumu biraz ağır, 1 tanesinin şuuru açık" - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "6 yaralımızdan 5 tanesinin durumu biraz ağır, 1 tanesinin şuuru açık"

16.10.2022 16:43

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "6 yaralımızdan 5 tanesinin durumu biraz ağır, 1 tanesinin şuuru açık" Erdoğan yaralı madencilerin durumları hakkında bilgi aldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çam ve Sakura Şehir Hastanesindeki yaralı madencileri ziyaretinin ardından kısa bir açıklama yaparak,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "6 yaralımızdan 5 tanesinin durumu biraz ağır, 1 tanesinin şuuru açık"

Erdoğan yaralı madencilerin durumları hakkında bilgi aldı

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çam ve Sakura Şehir Hastanesindeki yaralı madencileri ziyaretinin ardından kısa bir açıklama yaparak, "6 yaralımızdan 5 tanesinin durumu biraz ağır, 1 tanesinin şuanda şuuru açık. Kendisiyle sohbet ettik" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaralı madencileri ziyaret etmek üzere Çam ve Sakura Şehir Hastanesi geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralı madenciler hakkında bilgiler alarak, madencilerin ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hastane çıkışında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "6 yaralımız ambulans uçakla buraya getirildiler. Bunların içerisinde 5 tanesinin durumu biraz ağır, 1 tanesi şuanda şuuru açık. Kendisiyle sohbet ettik, diğerlerinin yanına girmedik, dışarıdan gördük. Doktorlarımız bizlere gerekli bilgileri verdiler. Yapılması gerekli olan tüm müdahaleleri doktorlarımızı, ilgili birimler hangileriyle onları da devreye sokmak suretiyle yapıyorlar. Umutsuz değiliz, ameliyatı yapılmış olanlar şu anda daha iyi durumdalar. Tabi entübe vaziyette olanlar var. Dua edelim inşallah doktorlarımız 24 saat yanlarındalar, yapılması gerekenleri yapıyorlar. Çam ve Sakura Hastanemiz dünyada fiziki imkanlar olarak tüm imkanlara sahip. Doktorlarımızı bu noktada çok güçlü durumdalar. İşin yanık cerrahiden tutun, diğer anestezi enfeksiyon tüm bunlara varıncaya kadar bu hastanemizde mevcut. Gördüğünüz gibi tüm yakınları, akrabaları burada adeta bir ev sahipliğini en güzel şekilde yapmanın gayreti içindeler. Yeme içme, yatırma her şey, şu anda hastanemizde yapılıyor. Amasra'daki defin konularını şu anda bakan arkadaşlarım sürdürüyorlar. İnşallah dualarımızla da buradaki 6 kardeşimiz inşallah hayırlısıyla sağlığına kavuşup onları Amasra'ya geri göndereceğiz" dedi.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan, maden faciasının yaralılarını ziyaret etti: 5'inin durumu ağır, umutsuz değiliz Cumhurbaşkanı Erdoğan, maden faciasının yaralılarını ziyaret etti: 5'inin durumu ağır, umutsuz değiliz Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da tedavi gören madencileri ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da tedavi gören madencileri ziyaret etti (TEKRAR) Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da tedavi gören madencileri ziyaret etti (TEKRAR) Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da tedavi gören madencileri ziyaret etti
Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Şehir Hastanesi, Genel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Genel Cumhurbaşkanı Erdoğan: '6 yaralımızdan 5 tanesinin durumu biraz ağır, 1 tanesinin şuuru açık' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:50 Beşiktaş'ın hocası Valerien Ismael'in istifa sorusuna verdiği cevapla taraftarı sinirden deliye döndürdü
22:27 Beşiktaşlılar Ismael'e yaptıkları olumsuz tezahüratla Dolmabahçe'yi inletti! Eski hocalarını istiyorlar
22:04 Beşiktaş, sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı
21:40 Beşiktaş tribününden Valerien Ismael'e olay tezahürat: Uyuma, değişiklik yapsana
21:23 Çocuklar Duymasın dizisinde Çaycı Hüseyin karakterini canlandırıyordu! Alpaslan Özmol'un son hali ortaya çıktı
21:19 Beşiktaş'ta üzen sakatlık! Ghezzal maça devam edemedi
21:06 Atakum plajında ölü bulunan genç kızın mektubunda sorumlu 2 şüpheli serbest bırakıldı
20:54 Beşiktaş taraftarı hep bir ağızdan söyledi! Eski hocaları Abdullah Avcı'ya "Yere yatsana" tezahüratı
20:46 Liverpool, sahasında Manchester City'i 1-0 mağlup etti
11:28 Bursa'da köpekler, koyun sürüsüne saldırdı! 41 hayvan öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2022 23:34:47. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "6 yaralımızdan 5 tanesinin durumu biraz ağır, 1 tanesinin şuuru açık" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement