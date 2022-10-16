Cumhurbaşkanı Erdoğan: "6 yaralımızdan 5 tanesinin durumu biraz ağır, 1 tanesinin şuuru açık"

Erdoğan yaralı madencilerin durumları hakkında bilgi aldı

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çam ve Sakura Şehir Hastanesindeki yaralı madencileri ziyaretinin ardından kısa bir açıklama yaparak, "6 yaralımızdan 5 tanesinin durumu biraz ağır, 1 tanesinin şuanda şuuru açık. Kendisiyle sohbet ettik" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaralı madencileri ziyaret etmek üzere Çam ve Sakura Şehir Hastanesi geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralı madenciler hakkında bilgiler alarak, madencilerin ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hastane çıkışında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "6 yaralımız ambulans uçakla buraya getirildiler. Bunların içerisinde 5 tanesinin durumu biraz ağır, 1 tanesi şuanda şuuru açık. Kendisiyle sohbet ettik, diğerlerinin yanına girmedik, dışarıdan gördük. Doktorlarımız bizlere gerekli bilgileri verdiler. Yapılması gerekli olan tüm müdahaleleri doktorlarımızı, ilgili birimler hangileriyle onları da devreye sokmak suretiyle yapıyorlar. Umutsuz değiliz, ameliyatı yapılmış olanlar şu anda daha iyi durumdalar. Tabi entübe vaziyette olanlar var. Dua edelim inşallah doktorlarımız 24 saat yanlarındalar, yapılması gerekenleri yapıyorlar. Çam ve Sakura Hastanemiz dünyada fiziki imkanlar olarak tüm imkanlara sahip. Doktorlarımızı bu noktada çok güçlü durumdalar. İşin yanık cerrahiden tutun, diğer anestezi enfeksiyon tüm bunlara varıncaya kadar bu hastanemizde mevcut. Gördüğünüz gibi tüm yakınları, akrabaları burada adeta bir ev sahipliğini en güzel şekilde yapmanın gayreti içindeler. Yeme içme, yatırma her şey, şu anda hastanemizde yapılıyor. Amasra'daki defin konularını şu anda bakan arkadaşlarım sürdürüyorlar. İnşallah dualarımızla da buradaki 6 kardeşimiz inşallah hayırlısıyla sağlığına kavuşup onları Amasra'ya geri göndereceğiz" dedi.