Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 muhalefet partisi genel başkanının bir araya gelmesine ilişkin, "O yuvarlak masalarda neler görüşüyorsunuz, konuşuyorsunuz hepsi ortada. Paylaşın bakalım nereye kadar paylaşacaksınız, o masadan bir şey çıkmaz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti genel merkezinde düzenlenen 152. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bölgede ve dünyada kim olduğunu, hangi niyetleri taşıdığını, hangi miktarlara sahip olduğunu bildikleri hasım ve rakiplerle mücadele etmenin kolay olduğunu vurguladı.

Bu hasım ve rakiplerin kullandıkları tüm sinsi yöntem ve tuzakları, devreye aldıkları senaryoları bildiklerinin altını çizen Erdoğan, "Bizi asıl zorlayan tarih boyunca hep olduğu gibi bugün de içimizdeki gafiller, içimizdeki muhterisler, içimizdeki mankurtlardır. Türkiye, asırlardır ne çektiyse işte bu iç mücadeleden, iç kavgadan, iç çekişmeden, içeriden yediği yumruklardan çekmiştir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tek parti faşizminden vesayete, darbelerden siyasi istikrarsızlıklara, ekonomik krizlerden sosyal fay hatlarının derinleştirilmesine kadar yaşanan her badirede bu tablonun görülebileceğine dikkati çekti.

"Bu zihniyet Türkiye'nin vaktini ve enerjisini tüketmenin peşindedir"

Bugün de aynı dertten muzdarip olduklarını aktaran Erdoğan, "CHP ve başındaki zat, maalesef ülkemizde demokrasinin kökleşmesine, ekonominin güçlenmesine, bölgesel ve küresel gücünün artmasına karşı oynanan oyunların koçbaşılığına soyunmuştur. Bu zihniyet, yalanlarıyla, iftiralarıyla ülkenin zararından, milletin felaketinden, insanımızın sıkıntısından medet uman siyaset anlayışlarıyla Türkiye'nin vaktini ve enerjisini tüketmenin peşindedir." diye konuştu.

"Sandıkta Kılıçdaroğlu'nun karşısına çok çıktık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her ne kadar biz hedeflerimize doğru yürüyüşümüzden taviz vermesek de bu can sıkıcı tablodan üzüntü duymadan edemiyoruz. Halbuki biz karşımızda siyasette eserlerimizle ve hizmetlerimizle yarışacağımız bir muhalefet görmek isterdik. Maalesef bahtımıza Kılıçdaroğlu CHP'si gibi bir muhalefet çıktı.

Son günlerde Kılıçdaroğlu kendi aklınca sık sık bize meydan okuyor, 'karşıma çık' diye yeri göğü inletiyor. Halbuki biz sandıkta Kılıçdaroğlu'nun karşısına çok çıktık. Kemal Kılıçdaroğlu, 2010 yılının mayıs ayında CHP'ye genel başkan oldu. Aynı yıl anayasa değişikliği halk oylaması yapıldı. Kılıçdaroğlu 'hayır' kampanyası yürüttü, biz 'evet' dedik. Milletimiz yüzde 58'le yanımızda yer alarak daha ilk imtihanında Kılıçdaroğlu'nu sandığa gömdü. Ardından 2011 yılında milletvekili genel seçimi yapıldı, biz yüzde 50 ile birinci parti olduk, milletimiz yüzde 26 ile Kılıçdaroğlu'nu yine sandığa gömdü."

"Yüreği yetip karşımıza çıkamadığı için ithal bir adayı karşımıza dikti"

Yapılan diğer seçimlere de işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2014'deki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AK Parti'nin yüzde 39'la birinci parti olduğunu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yüzde 26'da kaldığını söyledi.

Erdoğan, "Yine aynı sene içinde Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı, kendisi yüreği yetip karşımıza çıkamadığı için ithal bir adayı karşımıza dikti. Milletimiz, bizi yüzde 52 ile bu makama layık görürken Kılıçdaroğlu tekrar hezimete uğradı. Türkiye, 2015 yılında iki milletvekili seçimi yaşadı. Haziran ayındaki seçimde AK Parti yüzde 41 ile birinci parti olurken Kılıçdaroğlu'nun CHP'si yüzde 25'te kaldı." dedi.

Kasım 2015'teki seçimde de AK Parti'nin oyunun yüzde 50'ye yükseldiğini, CHP'nin ise yüzde 25 oy aldığını anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yeni yönetim sistemine geçmek için milletimizin huzuruna çıktığımız 2017 Halk Oylaması'nda bizim 'evet'imiz yüzde 52'yi bulan oy oranına ulaşarak, Kılıçdaroğlu'nun başını çektiği 'hayır'ları geçti. Bu sisteme göre yapılan 2018 seçiminde Cumhurbaşkanlığında biz yüzde 53'e yaklaşan bir oy oranıyla milletimizden onay aldık.

Kılıçdaroğlu yine kendisi yüreği yetip karşımıza çıkamadığı için ortaya sürdüğü adayla ancak yüzde 30'a çıkabildi. Aynı gün yapılan milletvekilliği seçiminde AK Parti yüzde 43 oy alırken Kılıçdaroğlu partisinin oylarını sağa sola peşkeş çektiği için yüzde 23'te kaldı. Bu seçimde Cumhur İttifakı'nın oy oranı da yüzde 54'ü aştı."

2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Parti'nin oy oranının yüzde 45'e, Cumhur İttifakı'nın ise yüzde 50'ye yaklaştığına dikkati çeken Erdoğan, "CHP ise HDP başta olmak üzere diğer partilerden aldığı tüm desteğe rağmen yüzde 30'u ancak bulabildi." ifadesini kullandı.

"O masadan bir şey çıkmaz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Velhasıl biz Kılıçdaroğlu ile doğrudan veya dolaylı olarak milletin huzurunda 10 defa karşı karşıya geldik, 10'unda da kendisini sandığa gömdük. Bay Kemal, senin kıratın buna yetmez. Senin daha çok çalışman lazım. Biz sana oturduğun koltukta meşruiyet sağlamayız. Bizim işimiz var, bizim işimiz milletle. Biz milletimizle beraber yola devam ediyoruz.

Bizim öyle yuvarlak masalarda falan da işimiz yok. O yuvarlak masalarda neler görüşüyorsunuz, konuşuyorsunuz hepsi ortada. Paylaşın bakalım nereye kadar paylaşacaksınız, o masadan bir şey çıkmaz. Unutkanlığınıza geldi galiba, HDP'yi niye almadınız? Onu da yanınıza alın. Arkadaşlarımız güzel söylüyor, herhalde masanın altında mı kaldı ne oldu? Herhalde şimdi de bir ziyarete gidersin. Ziyarete git ki unutulduklarını anlamasınlar."

"AK Parti, MHP, BBP olarak birlikte bu yola devam ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti olarak böyle bir dertlerinin olmadığının altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi birlikte bu yola devam ediyoruz. Her seçim hezimetinden sonra gereğini yapacağını, yani CHP Genel Başkanlığı koltuğunu ve siyaseti bırakacağını taahhüt etmişse de tüm sözleri gibi bu da yalan çıktı.

Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına getirilmesi hangi projenin ürünüydü bilmiyoruz ama uğradığı onca seçim hezimetine rağmen orada tutulması henüz kendisine verilen misyonu tamamlamadığının işaretidir. İnşallah 2023'te milletimiz, bu zatı da temsilcisi olduğu projeyi de siyaset arşivinin tozlu raflarına kaldıracaktır."

(Sürecek)