Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan "Pençe Kilit Operasyonu" paylaşımı Açıklaması - Son Dakika
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan "Pençe Kilit Operasyonu" paylaşımı Açıklaması

18.04.2022 05:21
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan "Pençe Kilit Operasyonu" paylaşımı Açıklaması

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kalleş terör örgütüne ve destekçilerine Türkiye sınırları içerisinde ve sınırların ötesinde aman vermemekte kararlı olduklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kalleş terör örgütüne ve destekçilerine Türkiye sınırları içerisinde ve sınırların ötesinde aman vermemekte kararlı olduklarını bildirdi.

Oktay, sosyal medya hesabından, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik başlattığı Pençe Kilit Operasyonu'na ilişkin açıklama yaptı.

TSK'nın Pençe Kilit Operasyonu ile Irak'ın kuzeyindeki terör unsurlarını yok ettiğini vurgulayan Oktay, "Kalleş terör örgütüne ve destekçilerine gerek sınırlarımız içerisinde gerek sınırlarımız ötesinde aman vermemekte kararlıyız. Allah, kahraman Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan 'Pençe Kilit Operasyonu' paylaşımı Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan "Pençe Kilit Operasyonu" paylaşımı Açıklaması - Son Dakika
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