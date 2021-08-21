Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(Kastamonu'daki sel) Su, beslenme ve barınmada sıkıntının olmadığını görüyoruz.
21.08.2021 18:15
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(Kastamonu'daki sel) Su, beslenme ve barınmada sıkıntının olmadığını görüyoruz.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "( Kastamonu'daki sel) Su, beslenme ve barınmada sıkıntının olmadığını görüyoruz. Ulaşımla ilgili ana yollarımızın tamamı açılmış durumda."
Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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