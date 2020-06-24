Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(Libya'daki durum) Bugüne kadar ortaya hiçbir çözüm yaklaşımı... - Son Dakika

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(Libya'daki durum) Bugüne kadar ortaya hiçbir çözüm yaklaşımı...

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(Libya'daki durum) Bugüne kadar ortaya hiçbir çözüm yaklaşımı koyamayanlar, şehirler meşru hükümet tarafından birer birer darbecilerin elinden alınıp istikrara kavuştukça ses vermeye başladılar.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "( Libya'daki durum) Bugüne kadar ortaya hiçbir çözüm yaklaşımı koyamayanlar, şehirler meşru hükümet tarafından birer birer darbecilerin elinden alınıp istikrara kavuştukça ses vermeye başladılar."

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 01:37 Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: '(Libya'daki durum) Bugüne kadar ortaya hiçbir çözüm yaklaşımı... - Son Dakika

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