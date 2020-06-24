Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(Libya'daki durum) Bugüne kadar ortaya hiçbir çözüm yaklaşımı... - Son Dakika
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(Libya'daki durum) Bugüne kadar ortaya hiçbir çözüm yaklaşımı...
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(Libya'daki durum) Bugüne kadar ortaya hiçbir çözüm yaklaşımı koyamayanlar, şehirler meşru hükümet tarafından birer birer darbecilerin elinden alınıp istikrara kavuştukça ses vermeye başladılar.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "( Libya'daki durum) Bugüne kadar ortaya hiçbir çözüm yaklaşımı koyamayanlar, şehirler meşru hükümet tarafından birer birer darbecilerin elinden alınıp istikrara kavuştukça ses vermeye başladılar."
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24.06.2020 20:39:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(Libya'daki durum) Bugüne kadar ortaya hiçbir çözüm yaklaşımı... - Son Dakika