Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Ülkemizin kara sularındaki bağımsızlık ve egemenliğinin nişanesi olan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlu olsun. Bu vesileyle denizcilik tarihimizin şanlı kahramanlarını ve deniz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, tüm denizcilerimizi muhabbetle selamlıyorum." ifadelerini kullandı.