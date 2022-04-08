Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programına katıldı.
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"(6'lı masa) 6'lı mıdır 106'lı mıdır bilmiyoruz ama 6'dan fazla olduğunu biliyoruz"
"İçeride sesini çıkarmak isteyenler Türkiye'nin, Cumhurbaşkanımızın Ukrayna- Rusya savaşındaki aldığı rolden rahatsız olanlar Çanakkale Köprüsünün yapılmasından da rahatsız oluyor"
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: '6'lı mıdır, 106'lı mıdır bilmiyoruz ama 6'dan fazla olduğunu biliyoruz' - Son Dakika