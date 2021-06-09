Üye Girişi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 750 savunma sanayi projesi yürütüyoruz - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 750 savunma sanayi projesi yürütüyoruz

09.06.2021 13:23
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 750 savunma sanayi projesi yürütüyoruz, System.String[]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 750 savunma sanayi projesi yürütüyoruzCUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "60 milyar dolarlık hacmin üzerinde 750 savunma sanayi projesi yürütüyoruz, bu sayıyı da proje hacmini de yükseklere taşıyacağız.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 750 savunma sanayi projesi yürütüyoruz

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "60 milyar dolarlık hacmin üzerinde 750 savunma sanayi projesi yürütüyoruz, bu sayıyı da proje hacmini de yükseklere taşıyacağız. Birilerinin karamsarlığına, 'istemezük' zihniyetine uysaydık; bugün ATAK, ANKA, Akıncı semalarda olabilir miydi?" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından düzenlenen ve geçmiş yıllarda teknoloji meraklılarının uğrak noktalarından biri haline gelen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nın açılışına katıldı. Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da gerçekleşen fuarda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile çok sayıda davetli de yer aldı. Varank, burada yaptığı konuşmasında, burs ve araştırmacı programları, TEKNOFEST gibi organizasyonlar ve Deneyap Türkiye gibi projelerle her yaştan insana yatırım yaptıklarını bildirdi. Varank, "Bu noktada, huzurlarınızda bir müjdeyi vermek istiyorum. Biliyorsunuz 2023 hedeflerimizden biri de 81 ilin tamamında 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi kurmaktı. 4'üncü sınıftan 9'uncu sınıfa kadar olan öğrencilerimize 3 yıl boyunca ücretsiz teknoloji eğitimleri verdiğimiz bu atölyeleri şimdiye kadar 30 ilimizde hizmete aldık. Şimdi ise; 27 ilimizde 36 yeni Deneyap Teknoloji Atölyesi daha kuruyoruz. Ekim ayında başlayacak eğitimlere katılacak öğrencilerimiz, yazılı ve uygulamalı iki aşamalı bir sınavla belirlenecek. İlk aşama olan yazılı sınav başvuruları bugün başlıyor. Sınavların yapılacağı yani deneyapların kurulacağı illerimiz; Ankara, Aksaray, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Giresun, Hatay, İstanbul, Karaman, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mardin, Mersin, Ordu, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Van. Başvurular 4 Temmuz tarihine kadar devam edecek. Ben tüm gençlerimize ve ailelerine bu fırsatı değerlendirmeleri, başvurularını son güne bırakmadan yapmaları çağrısında bulunuyorum" dedi.

OKTAY: AŞACAK ZORLU YOKUŞLARIMIZ VARCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ise ekonomik büyümede istikrarın korunmasının, teknolojik ilerlemeye ve sürdürülebilir verimlilik artışlarına bağlı olduğunu bildirdi. Oktay, yaşanan teknolojik dönüşümün vatandaşların, iş insanlarının ve karar alıcıların proaktif bir şekilde uyum sağlamaları gereken dinamik bir süreç olduğunu belirterek, "Biz Türkiye olarak Cumhurbaşkanımız liderliğinde 'yüksek katma değerli yapısal dönüşüm' ve 'sürdürülebilir ekonomik büyüme' hedefimizi 'Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi' vizyonuyla hayata geçiriyoruz. Vizyonumuzun alt eksenleri ise; sanayide verimlilik artışı, dijital dönüşüm ve bölgesel kalkınmadır. Bu fuar salonuna giriş yaptığımız andan itibaren bu üç eksende ülkemizin geldiği noktanın somut nişanelerini bir kez daha birlikte şahitlik etme imkanınız olmuştur. Yerli milli savunma sanayi projelerimiz ve Ar-Ge'de öncü üniversitelerimiz ürünleriyle burada. Gurur vesilesi bilişim sektörümüz ve geleceğe umutla baktığımız enerji projelerimiz burada. Salgın döneminde bile yatırım, istihdam, üretim ve ihracat döngüsünü daha hızlı döndüren sanayicilerimiz ve sanayi odalarımız, babayiğit girişimcilerimiz burada. Hiç şüphesiz daha alacak çok yolumuz, aşacak zorlu yokuşlarımız var" diye konuştu.'MİLLETİMİZ KİMİN İŞ ÜRETTİĞİNİ BİLİYOR'Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 1239 adet Ar-Ge merkezi, 79 Teknopark kurduklarını, bunun kat be kat fazlasını kurmak için de çalıştıklarını söyledi. Oktay, şunları kaydetti: "60 milyar dolarlık hacmin üzerinde 750 savunma sanayi projesi yürütüyoruz, bu sayıyı da proje hacmini de yükseklere taşıyacağız. Muhalefetin hezeyanlarıyla vakit kaybetseydik Milli Uzay Stratejimizi oluşturup, somut adımları atabilir miydik? Birilerinin karamsarlığına, 'istemezük' zihniyetine uysaydık; bugün ATAK, ANKA, Akıncı semalarda olabilir miydi? Polonya, Ukrayna, Tunus gibi birçok ülkeye ihracatını yapıyor olabilir miydik? Ülkemiz üzerinde oynanmaya çalışılan oyunlara müsaade etmiş olsaydık Türksat 6A ve İmece gibi yerli milli haberleşme uydularımızın ya da yerli otomobilimiz TOGG'un tasarımına, üretimine başlayabilir miydik? Milletimiz bunların hepsinin farkında ve kimin laf ürettiğini kimin iş ürettiğini gayet iyi biliyor. 19 yıldır nasıl yatırımlarımızla, somut iş ve icraatlarımızla gönüllere girdiysek bundan sonra da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Savunma sanayi alt yapımız sağlık teknolojilerini, lojistik alt yapımız e-ticareti, otomotiv sektörü, bilişim ve otonom sektörlerini; yenilenebilir enerji alt yapılarını besledikçe ihracat rekorlarımız, pozitif büyüme rakamlarımız gelmeye devam edecek. Yüksek teknoloji ve verimlilik artışıyla güçlendirilmiş bir ekonomik model ile 2053 ve 2071'e daha güçlü bir Türkiye taşıyacağız."

Oktay ayrıca, önümüzdeki dönemde de böyle fuarlarda yerli ve milli teknolojileri sergileyeceklerini belirterek, "Ülkemizin sahip olduğu hiçbir kaynağı özellikle enerjiyi, ham maddeyi ve sermayeyi atıl şekilde kullanma lüksümüz yok. Vaktimizi de boşa harcayamayız. İnanıyorum ki bugün alt yapısını oluşturduğumuz milli teknoloji projeleri, gelecek nesillere bırakacağımız en kıymetli miras olacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 750 savunma sanayi projesi yürütüyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 750 savunma sanayi projesi yürütüyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 750 savunma sanayi projesi yürütüyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 750 savunma sanayi projesi yürütüyoruz

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 750 savunma sanayi projesi yürütüyoruz - Son Dakika


Son Dakika

'7 bin liraya çalışacak işçi bulamıyorum' dedi, sonra kıvırdı: Benle uğraşmayın ben köylüyüm 15:35 '7 bin liraya çalışacak işçi bulamıyorum' dedi, sonra kıvırdı: Benle uğraşmayın ben köylüyüm Kabine toplantısı yarın yapılıyor! Pazar kısıtlaması konuşulacak 15:17 Kabine toplantısı yarın yapılıyor! Pazar kısıtlaması konuşulacak Kardeşinden helallik isteyerek kayıplara karışan adamın cansız bedeni ağaca asılı halde ortaya çıktı 15:12 Kardeşinden helallik isteyerek kayıplara karışan adamın cansız bedeni ağaca asılı halde ortaya çıktı
Dünyanın en mutlu insanları bu kabilede yaşıyor! Tek bir felsefeleri var 14:58 Dünyanın en mutlu insanları bu kabilede yaşıyor! Tek bir felsefeleri var Gözlerinin önünde anneleri öldürüldü: Sabaha kadar evde çıplak gezdiler, anneme ne yaptılar bilmiyorum 14:51 Gözlerinin önünde anneleri öldürüldü: Sabaha kadar evde çıplak gezdiler, anneme ne yaptılar bilmiyorum Manastır Kalesi de 700 yıllık kalenin varisi olan aileye aitmiş! Davaya hazırlanıyorlar 14:40 Manastır Kalesi de 700 yıllık kalenin varisi olan aileye aitmiş! Davaya hazırlanıyorlar
5 gündür aranıyordu, genç kız gönderdiği video ile herkesi şoka soktu! 14:26 5 gündür aranıyordu, genç kız gönderdiği video ile herkesi şoka soktu! Camdaki Kız'ın şok eden 2. fragmanı yayınlandı! Sedat, sezon finalinde yasak aşkıyla öpüşüyor 13:59 Camdaki Kız'ın şok eden 2. fragmanı yayınlandı! Sedat, sezon finalinde yasak aşkıyla öpüşüyor

Son Dakika Haberleri
15:38 Caddeleri sel bastı, araçlar sürüklendi! Ankara yağmura teslim
15:34 '7 bin liraya çalışacak işçi bulamıyorum' dedi, sonra kıvırdı: Benle uğraşmayın ben köylüyüm
15:27 Yabancı kuralının değişmesini istemeyen Kulüpler Birliği, TFF'ye yazı yazdı
15:17 Kabine toplantısı yarın yapılıyor! Pazar kısıtlaması konuşulacak
15:14 Kavga ettiği yengesini öldürerek ormanlık alana gömdü
15:12 Kardeşinden helallik isteyerek kayıplara karışan adamın cansız bedeni ağaca asılı halde ortaya çıktı
15:05 Kaldığı otel ortaya çıkan Sedat Peker adres değiştirme kararı aldı: Uzun bir yolculuğa çıkacağım
14:57 Dünyanın en mutlu insanları bu kabilede yaşıyor! Tek bir felsefeleri var
14:51 Esra Erol çileden çıktı! Canlı yayına çıkan kadının çocuklarını istismar ettiği iddia edildi
14:42 Fatih Altaylı'dan Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'le ilgili yeni açıklama: Grup yönetimi izne yolladı, aklanır döner, aklanmaz gider
Caddeleri sel bastı, araçlar sürüklendi! Ankara yağmura teslim Caddeleri sel bastı, araçlar sürüklendi! Ankara yağmura teslim         
15:38
Yabancı kuralının değişmesini istemeyen Kulüpler Birliği, TFF'ye yazı yazdı Yabancı kuralının değişmesini istemeyen Kulüpler Birliği, TFF'ye yazı yazdı         
15:28
Kavga ettiği yengesini öldürerek ormanlık alana gömdü Kavga ettiği yengesini öldürerek ormanlık alana gömdü         
15:14
Kaldığı otel ortaya çıkan Sedat Peker adres değiştirme kararı aldı: Uzun bir yolculuğa çıkacağım Kaldığı otel ortaya çıkan Sedat Peker adres değiştirme kararı aldı: Uzun bir yolculuğa çıkacağım         
15:06
Esra Erol çileden çıktı! Canlı yayına çıkan kadının çocuklarını istismar ettiği iddia edildi Esra Erol çileden çıktı! Canlı yayına çıkan kadının çocuklarını istismar ettiği iddia edildi         
14:51
Minik Ahmet, oturmak istediği mermerle beraber betona düştü! İhmal yüzünden böyle öldü Minik Ahmet, oturmak istediği mermerle beraber betona düştü! İhmal yüzünden böyle öldü         
14:49
Salda Gölü'nün rengi sarıya dönmüştü! Sebebi büyükbaş hayvanlar Salda Gölü'nün rengi sarıya dönmüştü! Sebebi büyükbaş hayvanlar         
14:38
Son dakika! Esnafa yönelik hibe desteği ödemeleri yarın başlıyor Son dakika! Esnafa yönelik hibe desteği ödemeleri yarın başlıyor         
14:07
Fenerbahçe'den sürpriz Hollandalı futbolcu atağı! Oussama Tannane İstanbul'a geliyor Fenerbahçe'den sürpriz Hollandalı futbolcu atağı! Oussama Tannane İstanbul'a geliyor         
13:51
Kocasının, 4 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldürdüğü Hacer'in yaşadıklarını ablası anlattı: Sırtında 60 bıçak izi vardı Kocasının, 4 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldürdüğü Hacer'in yaşadıklarını ablası anlattı: Sırtında 60 bıçak izi vardı         
13:37
Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "Lağım çukuru" çıkışına yanıt: İftira atanların peşinden gitmek, kendini oraya layık görenlerin işidir         
12:18
Koronanın yeni belirtileri korkuttu! Hastalarda sağırlık ve kangren görülüyor Koronanın yeni belirtileri korkuttu! Hastalarda sağırlık ve kangren görülüyor         
11:52
Mehmet Ceyhan koronavirüsün ardından ortaya çıkan MIS-C hastalığına karşı uyardı: Hastanemizde yaklaşık 80 çocuğa bu teşhis konuldu Mehmet Ceyhan koronavirüsün ardından ortaya çıkan MIS-C hastalığına karşı uyardı: Hastanemizde yaklaşık 80 çocuğa bu teşhis konuldu         
10:40
İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak! İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak!         
10:08
Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam         
09:58
AK Partili Bülent Turan, Sedat Peker'in Demirören iddiasını yanıtladı: Her günün faizi ödenecektir AK Partili Bülent Turan, Sedat Peker'in Demirören iddiasını yanıtladı: Her günün faizi ödenecektir         
09:52
Aygün Aydın, Hakan Sabancı'nın gönderdiği mesajı ifşa etti Aygün Aydın, Hakan Sabancı'nın gönderdiği mesajı ifşa etti         
21:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2021 15:49:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 750 savunma sanayi projesi yürütüyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement