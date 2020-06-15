Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bakanlar Soylu ve Kurum ile Kaynarpınar Köyünde
Son dakika güncel haberi... Bingöl'deki deprem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Bakanlar Soylu ve Kurum'un Kaynarpınar Köyü ziyareti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve İçişleri Bakanı Soylu'nun vatandaşlara moral vermesi AK parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve...
Bingöl'deki deprem
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Bakanlar Soylu ve Kurum'un Kaynarpınar Köyü ziyareti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve İçişleri Bakanı Soylu'nun vatandaşlara moral vermesi
AK parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve bakanlara vatandaşlar adına teşekkür etmesi BİNGÖL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremin merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki Kaynarpınar Köyü'nü ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 12:58 Kaynak: AA
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