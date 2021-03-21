Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü mesajı Açıklaması
21.03.2021 18:31
Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Oktay, paylaşımında, "Eksiğiniz yok, aksine artı 1 fazlanız var. Hayatımıza kattığınız güzelliklerin, katıksız sevginin farkındayız, bir gün değil her gün yanınızdayız." ifadelerini kullandı.
Politika, Son Dakika
Kaynak: AA
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