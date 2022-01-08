Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.
Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Akçakale Şanlıurfa hudut hattında hain teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabırlar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, Akçakale sınır hattında şehit olan askerler için başsağlığı - Son Dakika