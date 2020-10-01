Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın ağabeyi Murat Doğan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürü değerli kardeşim Hasan Doğan'ın ağabeyi Murat Doğan'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.