Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği füze saldırısına tepki Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği füze saldırısına tepki Açıklaması

17.10.2020 02:55
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği füze saldırısına tepki Açıklaması, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın Gence kentine saldırısına ilişkin, "Bunun adı kalleşliktir, korkaklıktır, hak hukuk tanımazlıktır.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın Gence kentine saldırısına ilişkin, "Bunun adı kalleşliktir, korkaklıktır, hak hukuk tanımazlıktır." ifadesini kullandı.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan'ın Gence kentine düzenlediği füze saldırısına tepki göstererek, "Savaş suçu işleyen terörist ve işgalci devlet Ermenistan, Gence'de kadın, çocuk, yaşlı demeden yine masum sivilleri vurdu ve kirli yüzünü bir kez daha gösterdi. Bunun adı kalleşliktir, korkaklıktır, hak hukuk tanımazlıktır." değerlendirmesinde bulundu.

Her konuda sözü olan ülkelerin ve uluslararası kuruluşların işgalci Ermenistan'ın sivilleri katletmesine sessiz kalmasının manidar olduğunu belirten Oktay, "Hiçbir insanlık suçu cezasız kalmaz. Can Azerbaycan'ın daha da güçlü şekilde yanında olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan, fuat oktay, Ermenistan, Hukuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği füze saldırısına tepki Açıklaması - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

İşadamı Rahmi Koç koronavirüse yakalandı Juventus, PSG'li Kylian Mbappe için 395 milyon euro ödemeye hazır Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau'nun yüzüne söyledi: İhracat kısıtlaması müttefiklik ruhuna aykırı AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Türkiye ile Ukrayna arasında önemli adımları, az önce attığımız imzayla gerçekleştirdik Sinop'ta denemeleri yapılan S-400'lerin ateşlendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Yılan, kendisini kurtaran kadını az kalsın öldürüyordu Ünlü anketçiden Kıbrıs seçimleriyle ilgili iddialı çıkış: Dediğim çıkmazsa mesleği bırakırım
Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısına Türkiye'den sert tepki: Bu saldırılar ve katliamlar cezasız kalmayacak Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısına Türkiye'den sert tepki: Bu saldırılar ve katliamlar cezasız kalmayacak         
01:32
Sivas'ın köyünü ziyaret eden Sivasspor'lu kaleci Samassa, traktör kullandı Sivas'ın köyünü ziyaret eden Sivasspor'lu kaleci Samassa, traktör kullandı         
23:19
Türk istihbaratı, Birleşik Arap Emirlikleri ajanını yakaladı Türk istihbaratı, Birleşik Arap Emirlikleri ajanını yakaladı         
22:51
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs tedavisinde etkili olan tek ilaç Deksametazon Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs tedavisinde etkili olan tek ilaç Deksametazon         
21:39
Gole sebebiyet veren futbolcu, takım arkadaşları tarafından dövülerek öldürüldü Gole sebebiyet veren futbolcu, takım arkadaşları tarafından dövülerek öldürüldü         
20:34
1 yıldır ormanlık alanlarda saklanan şüpheli JASAT ekiplerince yakalandı 1 yıldır ormanlık alanlarda saklanan şüpheli JASAT ekiplerince yakalandı         
19:59
Telefonu kurcalayan çocuk, annesinin çıplak fotoğraflarını rehberdeki herkese gönderdi Telefonu kurcalayan çocuk, annesinin çıplak fotoğraflarını rehberdeki herkese gönderdi         
17:19
Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer, yoğun bakıma alındı Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer, yoğun bakıma alındı         
15:36
Mahsun Kırmızıgül'den Yıldız Kenter sözünü tutan Ekrem İmamoğlu'na teşekkür Mahsun Kırmızıgül'den Yıldız Kenter sözünü tutan Ekrem İmamoğlu'na teşekkür         
13:59
Esenyurt'ta bir şahıs, kapının önündeki ayakkabıları toplayıp ateşe verdi Esenyurt'ta bir şahıs, kapının önündeki ayakkabıları toplayıp ateşe verdi         
13:09
Çakıcı'nın dava dosyasına giren akılalmaz olay! Çakıcı'nın dava dosyasına giren akılalmaz olay! "Bir bacağın lafı mı olur abi" deyip kendine sıktı         
12:08
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var         
11:35
Arda Turan, 10 milyon TL'lik özel yapım aracıyla Etiler'de görüldü Arda Turan, 10 milyon TL'lik özel yapım aracıyla Etiler'de görüldü         
11:24
Deniz Hamzaoğlu, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu Deniz Hamzaoğlu, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu         
11:01
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun mini etekli pozu tepki çekti Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun mini etekli pozu tepki çekti         
10:37
Kadın şüphelinin sütyeninden çıkanlar, 5 kişiyi 58 yıl hapse mahkum etti Kadın şüphelinin sütyeninden çıkanlar, 5 kişiyi 58 yıl hapse mahkum etti         
10:15
Özgü Namal, eşinin ani ölümünden sonra ilk kez çocuklarıyla görüntülendi Özgü Namal, eşinin ani ölümünden sonra ilk kez çocuklarıyla görüntülendi         
09:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2020 03:04:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği füze saldırısına tepki Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei