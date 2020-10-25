Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Wilders'a tepki - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Hollandalı aşırı sağcı Özgürlük Partisi Lideri Geert Wilders'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan karikatür paylaşımına tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Her gün Avrupa'nın farklı bir köşesinden gelen yeni bir İslam ya da Türkiye karşıtlığı hezeyanıyla karşılaşıyoruz. Sözde Özgürlük Partisi lideri Wilders'ın paylaştığı hadsiz görsel de bunun sınırı aşan son örneği. Kurumsallaşmış İslam karşıtlığından beslenen ve tüm politikasını 'Erdoğan düşmanlığı' üzerine kurgulayan bu kişilerin Avrupa'da karar alma mekanizmalarında bulunması utanç vericidir. Avrupa değerleri bu utanca daha fazla ortak olmamalı, bunları hücrelerinden söküp atmalıdır" dedi.