Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit asker için başsağlığı mesajı Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hakkari'de terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Abdurrahman Topuksuz'a rahmet diledi.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakkari Çukurca'da teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Abdurrahman Topuksuz'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.