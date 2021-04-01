- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Hedefimiz üreten, kendi ayakları üzerinde duran, yatırımcı çeken bir KKTC" - Son Dakika

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Hedefimiz üreten, kendi ayakları üzerinde duran, yatırımcı çeken bir KKTC"

LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kurulacak olan "Büyük Organize Sanayi Bölgesi" tanıtımında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Hedefimiz üreten, kendi ayakları üzerinde duran, yatırımcı çeken bir KKTC" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, çalışma ziyaretini kapsamın geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Gazmağusa'ya bağlı Güvercinlik'te kurulacak olan "Büyük Organize Sanayi Bölgesi" tanıtımına katıldı. Tanıtıma ayrıca KKTC Başbakanı Ersan Saner, Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Maliye Bakanı Dursun Oğuz ve Milli Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay yaptığı konuşmada, KKTC'ye TRT'nin yaptığı "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisinin galası için geldiklerini, gelmişken de var olan yoğun projeleri ele aldıklarını belirtti. Oktay, Türkiye olarak üreten, kendi ayakları üzerinde duran, yatırım ve istihdam oluşturan, dış yatırımcıları çeken bir KKTC istediklerini vurguladı.

"Türkiye'nin tecrübesini KKTC'ye yansıtmak istiyoruz"

Tanıtımı yapılan sanayi bölgesiyle KKTC'de en iyisini ve en modernini oluşturacaklarını ifade eden Oktay, Türkiye'nin bölgede ve dünyada örnek olan sanayi bölgesi tecrübesini KKTC'ye yansıtmak istediklerini belirtti.

Teşvik sistemi ile birlikte kamu-özel sektör iş birliğinde çalışarak kalkınma olabileceğini, kamuya istihdamla bunun olmayacağını ifade eden Oktay, ortak hedefin üreten, yatırım yapan, ihracat yapan bir KKTC olduğunu kaydetti. Türkiye olarak altyapı, plan, proje, gümrük altyapısı ve yönetim tecrübelerini buraya yansıtacaklarını ifade eden Oktay, yatırım istihdam ve ihracata işaret ederek, sanayicinin söz sahibi olacağı bir sanayi bölgesi hayata geçirileceğini açıkladı.

"Cazibe merkezi"

Oktay, Türkiye'deki sanayi bölgelerinden örnek vererek, hedef ve ortak amacın burayı iş birliğiyle "cazibe merkezi" haline getirmek olduğunu belirtti. Sanayiden sorumlu bakanların da yakından çalıştığını ifade eden Oktay, arzularının, bu projenin hayat bulması için gerekli yasanın da bir an önce yenilenmesi olduğunu vurguladı. Altyapı yatırımlarının bürokrasiye boğulmadan yapılmasının önemine işaret eden Oktay, "Üreten, kendi ayakları üzerinde duran bir Kıbrıs istiyoruz" dedi.

Oktay, 5+BM toplantısına giderken ayakları üzerinde duran, üreten, bağımsız Kıbrıs için güçlü olmak zorunda olduklarını da vurguladı.

Saner'den Türkiye'ye teşekkür

Başbakan Saner ise yaptığı açıklamada, sanayi bölgesinin KKTC ekonomisine ciddi katkı koyacağına olan inancını belirtti. KKTC'nin rekabetçi bir anlayışla dış pazar da bularak Türkiye'nin desteğiyle güçlü bir noktaya geleceğine vurgu yapan Saner, organize sanayi bölgesi tecrübesini KKTC ile paylaşan Türkiye'ye teşekkür etti.

Saner, bugünün Kıbrıs'ta Rumların sorunları başlattığı gün olduğuna da işaret ederek, bu gece galası yapılacak dizide, Kıbrıs sorununun nerede başladığının ve bugüne nasıl gelindiğinin anlatılacağını, dizinin Kıbrıs Türk halkı için çok önemli olduğunu belirtti. Saner, diziyle, olayların 1974'te değil 1950'lerden başladığının anlatılacağını kaydetti.