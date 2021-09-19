Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, kayınvalidesi vefat eden KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a başsağlığı diledi

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kayınvalidesi vefat eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile eşi Sibel Tatar'a taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kayınvalidesi vefat eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile eşi Sibel Tatar'a taziyelerini iletti. Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Tatar'ın kayınvalidesi ve eşi Sibel Tatar ile Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz'in anneleri Ayten Deniz'in vefatı dolasıyla aile fertlerini telefonla aradı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar ve Turgay Deniz de taziye dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a teşekkür etti.

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