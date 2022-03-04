Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü - Son Dakika
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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü

04.03.2022 16:14
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü

Son dakika gelişmesine göre NUR Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya geldi.

NUR Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya geldi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tokayev, ülkesinde resmi temaslarda bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da gerçekleşen görüşmede, Tokayev, siyasi, ekonomik, yatırım, kültürel ve insani alanlarda iki ülke arasındaki ilişkilerin yüksek düzeyde olduğunu belirtti.

Görüşme sırasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selamlarını ileten Tokayev, onun mayısta Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirmesi davetini memnuniyetle kabul ettiğini söyledi.

Tokayev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, bu yıl ekimde başkent Nur Sultan'da gerçekleştirilecek Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın 6. Zirvesi'ne katılma kararı almasından dolayı teşekkür etti.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü - Son Dakika


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