Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Letonya ile 3-3 berabere kalan A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti
31.03.2021 00:51
Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu üçüncü maçında konuk ettiği Letonya ile 3-3 berabere kalan A Milli Futbol Takımı'nı kutladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu üçüncü maçında konuk ettiği Letonya ile 3-3 berabere kalan A Milli Futbol Takımı'nı kutladı.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu skor nazar boncuğumuz olsun. Sonuç ne olursa olsun daima 'Bizim Çocuklar'ın yanındayız." ifadelerini kullandı.
Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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