Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'a daha fazla gıda yardımına, tıbbi...
Son dakika güncel haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'a daha fazla gıda yardımına, tıbbi yardıma hazır olduğumuzu, buna devam edeceğimizi ilettik"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'a daha fazla gıda yardımına, tıbbi yardıma hazır olduğumuzu, buna devam edeceğimizi ilettik"
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2020 11:45
Kaynak: AA
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