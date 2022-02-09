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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Memur-Sen ve KIBTES heyetlerini kabul etti - Son Dakika

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Memur-Sen ve KIBTES heyetlerini kabul etti

09.02.2022 19:11

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES) Başkanı Himmet Turgut ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES) Başkanı Himmet Turgut ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, KKTC'de görev yapan öğretmenlerin sorunları ele alındı.

Görüşmede, sendikal faaliyetlerde Türkiye-KKTC iş birliği konuları değerlendirildi, Memur-Sen ve KIBTES'in yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi sunuldu.

Fuat Oktay, Türkiye olarak her zaman KKTC'nin yanında olduklarını belirterek, sendikal çalışmalar için de her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Görüşmeye, KIBTES yönetim kurulu üyeleri Süleyman Çınar, Kemal Baş ve Yasemin Karakuzu, Memur-Sen'den Dış İlişkiler Koordinatörü Gazi Doğan da katıldı.

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Memur-Sen ve KIBTES heyetlerini kabul etti
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Memur-Sen ve KIBTES heyetlerini kabul etti
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Memur-Sen ve KIBTES heyetlerini kabul etti
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Memur-Sen ve KIBTES heyetlerini kabul etti

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Memur-Sen ve KIBTES heyetlerini kabul etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Memur-Sen ve KIBTES heyetlerini kabul etti - Son Dakika
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