Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mersin'de geçen yıl meydana gelen otobüs kazasında yaralanan ve bugün şehit olan ulaştırma er Tevfik Yasin Keser'e rahmet diledi.
Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "27 Temmuz 2020 tarihinde Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında yaralandıktan sonra bugün şehadete erişen kahraman askerimiz Tevfik Yasin Keser'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Politika › Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay otobüs kazasında yaralandıktan sonra şehit olan asker için başsağlığı diledi - Son Dakika