Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2020 Paralimpik Oyunları'nda Golbol Kadın Milli Takımımız, Tokyo'da tarih yazarak olimpiyatlarda üst üste ikinci kez altın madalyayı ülkemize getirdi. Sportif başarılarınızla göğsümüzü kabartıyorsunuz. Hepinizi canıgönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Son Dakika › Politika › Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Paralimpik Oyunları şampiyonu Golbol Kadın Milli Takımı'nı tebrik etti - Son Dakika

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