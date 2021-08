Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sel felaketi yaşanan Ayancık'ta açıklamalarda bulundu: (1) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Biz ilk anda da söyledik. 'Sadece giden canları geri getirmek mümkün değil. Bunun ötesinde her türlü sıkıntıları anında çözeriz, bir an önce de her şeyiyle ayağa kalkarız.' diye. Ayancık'ta da bugün bunun örneklerini çok net bir şekilde görüyoruz." dedi.

Oktay, Sinop'un Ayancık ilçesinde sel felaketinin yaşandığı bölgeye helikopterle gelerek Afet Koordinasyon Merkezi'nde çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra yeni hizmete açılan geçici köprüye Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile giden Oktay, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Son dönemde çok büyük afetlerden birinin de Sinop ve Kastamonu başta olmak üzere Bartın, Zonguldak, Rize ve Artvin dahil olmak üzere Karadeniz Bölgesi'nde yaşandığına işaret eden Oktay, sel afetleri nedeniyle çalışmaları yerinde görmek ve incelemek için Sinop'ta olduklarını vurguladı.

Bakanların ilk andan itibaren afet bölgesinde olduğunu hatırlatan Oktay, "Sayın bakanlarımızla tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte olmak için bugün buradayız. Cumhurbaşkanı'mız ilk anda geldiler, bölgeyi ziyaret ettiler, önceki cuma buradalardı. Gerek Bozkurt gerekse Ayancık'ı havadan inceleyerek gerekli tüm tedbirleri aldık. Bugün de yine Cumhurbaşkanı'mızın bize talimatı, 'Havadan inceledik ama siz de yerinde vatandaşlarımızla birlikte olacaksınız, hallerini hatırlarını soracaksınız, her biriyle tek tek ilgileneceksiniz.' şeklinde. Yine bakanlarımızın, tüm kurumlarımızın ilk andan itibaren yaptıkları konuda biz de bugün yine acıları paylaşmak ve tekrardan hasarları bir an önce ayağa kaldırmak üzere buradayız." ifadelerini kullandı.

Oktay, Ayancık, Türkeli ve Sinop genelinde, diğer tüm bölgelerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek "Aynı şekilde yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar niyaz ediyorum. Biz ilk anda da söyledik. 'Sadece giden canları geri getirmek mümkün değil. Bunun ötesinde her türlü sıkıntıları anında çözeriz, bir an önce de her şeyiyle ayağa kalkarız.' diye. Ayancık'ta da bugün bunun örneklerini çok net bir şekilde görüyoruz. Havadan Ayancık'ı, Babaçay dahil tüm bölgeyi inceledik. Köylerimiz dahil yine. İlk andaki sel afetinin 331 kilograma kadar metreküpteki yağış olayını düşündüğümüzde, selin şiddetini düşündüğümüzde, su taşkınının, nasıl çok hızlı şekilde şehrin ayağa kalkmakta olduğuna da bizzat şahitlik yaptık burada." diye konuştu.

Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hastanemizin tamamen faaliyet dışı kalması ve orada vatandaşlarımızın nasıl tahliye edildiğinin hepimiz canlı şahidiyiz. Diğer yerlerde nasıl çatıların üzerinde helikopterlerle arama kurtarma ekiplerimiz, AFAD'ımız ve yine Jandarma'mız, diğer güvenlik güçlerimiz Kızılay'ımız, sivil toplum örgütlerimiz, yerel yönetimlerimizle birlikte nasıl canla başla arama kurtarma faaliyetlerinde destan yazıldığının hepimiz canlı şahitleriyiz. Gördük, hamdolsun. Bugün geldiğimiz noktada, biraz önce hastanenin yanında bulunuyorduk. Hamdolsun, temizlik çalışmaları son aşamaya gelmiş durumda. Dünden itibaren de hastane, poliklinik hizmetlerine başlamış durumda. Yani en şiddetli etkilenen yerin poliklinik hizmetleri olacağı boyuta kadar şehirde çok ciddi iyileşmeyi gözle görülür olarak bugün müşahede etmiş durumdayız."

Küçük sanayi sitesinde de çalışmaların devam ettiğini anlatan Oktay, şunları söyledi:

"Çok hızlı şekilde de sanayi sitemizi ayağa kaldırmış olacağız. Sokak araları da dahil tüm şehirdeki tüm temizlik ve ayağa kaldırma, hasar tespit çalışmaları çok hızlı şekilde devam ediyor. Altyapı çalışmaları da. Hemen arkamızda gördüğünüz bu çalışmalar, en güçlü örneklerinden birisidir. Tüm dere yatağında bulunan köprülerimiz kullanılamaz hale gelince şehrin iki yakasını bir araya getirecek şekilde hemen savaşlarda kullanılan araçların normal sivil hayatta vatandaşlarımız için nasıl kullanılabileceğiyle alakalı en güzel örneklerinden birisini de burada verdik. Askeri birliklerimizle tüm sivil kurum kuruluşlarımızla bakanlıklarımızla birlikte hemen arkada gördüğünüz Kara Kuvvetlerine ait bir köprünün nasıl ayağa kaldırıldığını hep birlikte şahit olduk. Onun ötesinde çok daha güzel bir çalışmayı hemen arkamızdaki bu defa köprüde... Ulaştırma Bakanlığımızın bu konuda hamdolsun çok ciddi yeteneği var. Sayın Bakan'ımız da ilk andan itibaren burada. Şehirdeki vatandaşlarımızla da görüştük. Bakanımızı artık biz Ayancıklı olarak biliyoruz. Hemen hemen tanımayan kalmadı. 'Herhangi bir derdimiz olduğunda da bakanlarımıza anında derdimizi iletiyoruz.' diyorlar. Enerji Bakanı'mız yine hakeza aynı şekilde buradalar. Adalet Bakanı'mızla birlikte biz de bugün birlikteyiz, bir aradayız."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 18 saat içinde geçici köprünün yapımını tamamlayan bir Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bulunduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Böyle bir yeteneğimiz var, hamdolsun. Dünyada belki ilk diyebileceğimiz çalışmalar dolayısıyla ulaşım sorununu ilk etapta kökünden çözen bir çalışma. Bu, Ayancık'taki, tüm Sinop genelinde ve diğer bölgelerimizde, Bozkurt da buna dahildir, birazdan Bozkurt'u da göreceğiz zaten, çalışmaların nasıl hızlı şekilde ayağa kaldırıldığının göstergesi hamdolsun. Bir su sorununun kalmadığını görüyoruz, herhangi bir enerji hatlarında sorunumuz kalmadı. Biraz önce AFAD'da da brifing aldık. Sayın Vali'miz, AFAD Başkanı'mızdan ve ilgili kurumlarımızdan brifingler aldık. Köyler dahil hiçbir yerde enerji sıkıntımız kalmadı. Sadece birkaç konutun kendisinde enerjide bir sıkıntı ile ilgili çalışmalar da devam ediyor. Nasıl ki insanlarımızı havadan tahliye ettikse aynı şekilde köylerimize enerji vermekle ilgili bu da yine destansı bir müdahale şeklidir. Helikopterler havadan jeneratörlerin bölgeye iletilmesiyle aynı şekilde barınma ve yine beslenme ihtiyaçlarını direkt giderilmesiyle nasıl etkili çalıştığımızı da yine hem vatandaşlarımız yereldeki hem de tüm Türkiye şahit olmuştur."

(Sürecek)