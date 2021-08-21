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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sel felaketi yaşanan Ayancık'ta açıklamalarda bulundu: (2) - Son Dakika

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sel felaketi yaşanan Ayancık'ta açıklamalarda bulundu: (2)

21.08.2021 15:52
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sel felaketi yaşanan Ayancık'ta açıklamalarda bulundu: (2), System.String[]

Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sinop'un Ayancık ilçesinde yaşanan sel felaketiyle ilgili, "Elektrikte bir sıkıntımız yok, suda bir sıkıntımız yok. Ana yollar dahil köy yollarında herhangi bir sıkıntımız kalmış değil." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sinop'un Ayancık ilçesinde yaşanan sel felaketiyle ilgili, "Elektrikte bir sıkıntımız yok, suda bir sıkıntımız yok. Ana yollar dahil köy yollarında herhangi bir sıkıntımız kalmış değil." dedi.

Oktay, beraberindeki Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Sinop'un Ayancık ilçesinde, ilçenin her iki yakasını birbirine bağlayan alternatif yolu inceledi. Burada gazetecilere açıklama yapan Oktay, "Elektrikte bir sıkıntımız yok, suda bir sıkıntımız yok. Ana yollar dahil köy yollarında herhangi bir sıkıntımız kalmış değil. Tek bir köy yolumuz hariç. Şu anda o köy yoluna odaklanılmış durumda. İnşallah o da en kısa sürede çözülecek ve sonrasında kalıcı yapılar yapılacak." diye konuştu.

Sinop'ta selden en çok etkilenen yerleşim yerlerinden Babaçay köyünde de incelemeler yaptıklarına işaret eden Oktay, "Barınma ile ilgili biraz önce Babaçay'da da gördük, orada barınma ihtiyacı vardı. Yirmi tane konteyner hazır edilmiş durumda, faaliyette, gerektiği takdirde 50 konteynere çıkaracak şekilde barınma sorunu çözülmüş durumda. Ayancık'ta bir barınma sorunumuz yok. Babaçay'da ihtiyaç halinde 50'ye kadar konteynerle sorunu çözmüş durumdayız, Allah'a şükür." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, hasar tespit çalışmalarının önemine vurgu yaparak şunları dile getirdi:

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, Sayın Bakanımız da ilk günden itibaren tüm ekibiyle birlikte burada. Tüm yüreğini, diğer bakanlarımızla beraber ortaya koymuş durumda. Tüm hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Hem yıkılacak binaların tespiti hem ağır hasarlı, orta hasarlı, hafif hasarlı, az hasarlı binalar tespit edilmiş durumda. Bunların çok hızlı şekilde gereği yapılacak. Yaralarımızı çok hızlı şekilde sarıyor olacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mız her bir gelişmeyi an ve an yani bunu 24 saat olarak ifade edersem abartmış olmam... Çünkü gecenin üçünde veya dördünde veya herhangi bir gelişme olduğunda arayan veya kendisi bilgilendirilen bir liderden bahsediyoruz. Hamdolsun onun liderliğinde tüm kabinemiz, tüm ilgili kurum ve kuruluşlarımız, yerel yönetimlerimiz, sivil toplum örgütlerimiz ve vatandaşlarımızla birlikte bu yaraları sarmaya çalışıyoruz."

"Tek yumruk olanların dışında kalmak isteyenler oldu"

Türk milletinin tek yumruk olduğuna dikkati çeken Oktay, şöyle devam etti:

"İnşallah buradan birlik, beraberlik, dayanışma içinde olduğumuz zaman nasıl her şeyin üzerinden geleceğimizi bütün dünyaya bir kez daha göstermiş olacağız. Türk milletinin özelliği budur. Herhangi bir sıkıntıda tek yumruk olmasını bilir. Burada da tek yumruk olduğumuzu ve nasıl olacağımızı gösterdik. Bunu anlamayanlar oldu. Tek yumruk olanların dışında kalmak isteyenler oldu ve buradan acı üzerinden siyaset yapmaya çalışanlar oldu. Ne yazık ki onları da gördük. Milletimiz onlara gerekli dersleri verecektir. Gerekli cevabı milletimiz kendisi verecektir. Onlara kalan da bugünden ileride geri dönüp baktıklarında herhalde aynaya bakacak yüzleri kalmayacaktır."

Oktay, tek yumruk olan Türk halkına teşekkürlerini sunarak şunları kaydetti:

"Kurumlarımıza, kuruluşlarımıza, bakanlarımıza, bakanlıklarımıza şükranlarımı ifade ediyorum. Özellikle ilk andan itibaren burada bulunan tüm bakanlarımıza ben bir kez daha Cumhurbaşkanı'mız adına şahsım ve milletim adına şükranlarımızı sunuyorum, tekrar geçmiş olsun. Hayatını kaybedenler için başımız sağ olsun. Bugün yine kimliği tespit edilen ve hayatını kaybeden vatandaşımız var. Eğer yetiştirilebilirse bugün onun defin işlemi yapılacak. Allah'tan rahmet diliyoruz kendisine, mekanı cennet olsun. Yakınlarına da sabırlar diliyorum, başsağlığı diliyorum."

(Bitti)

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sel felaketi yaşanan Ayancık'ta açıklamalarda bulundu: (2) - Son Dakika


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