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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TEKNOFEST'i ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TEKNOFEST'i ziyaret etti Açıklaması

23.09.2021 14:40
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TEKNOFEST'i ziyaret etti Açıklaması, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin savunma sanayisinde dünyada yeni konseptler geliştiren bir ülke konumuna geldiğini vurgulayarak "Şimdi bu teknolojiyi sivil alana yaymak istiyoruz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin savunma sanayisinde dünyada yeni konseptler geliştiren bir ülke konumuna geldiğini vurgulayarak "Şimdi bu teknolojiyi sivil alana yaymak istiyoruz." dedi.

Oktay, TEKNOFEST'i ziyaret etti. Oktay'a, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile BAYKAR Savunma Genel Müdürü ve SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar da eşlik etti.

TEKNOFEST kapsamındaki yarışmalara ilköğretim, ortaöğretim, lisans ve yüksek lisans seviyesinde 200 binden fazla kişinin katıldığını belirten Oktay, "Bu festival, teknoloji festivali. Yani burası, sadece Türkiye'nin değil dünyanın bugününü değil geleceğini konuşuyor." dedi.

Oktay, organizasyonu düzenleyen T3 Vakfı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile emeği geçenleri tebrik ederek "Muhteşem bir iş çıkardılar. Gençleri görüyorum, Selçuk abilerini görünce her şeyi unutuyorlar ve hepsi mühendis olmak, bir şeyler geliştirmek, mucit olmak istiyor. Bu sevgiyi aşılamak kolay bir şey değil. 15-20 yıl öncesindeki Türkiye'den bugün geldiğimiz aşamada hamdolsun kendisine güveni olan gençlerimiz ve bir Türkiye manzarası var." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta söylediği "Ufukta büyük ve güçlü Türkiye silüeti gözüktü." sözlerini hatırlatan Oktay, "O silüetin ne olduğunu görmek isteyenler, bu festivale gelirse çok net şekilde görür. Bu gençlerimiz o silüetin kendisidir." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'nin geleceğini görüyoruz"

Oktay, savunma sanayi ve askeri alandaki yerlilik oranında yüzde 20'lerden yüzde 75-80'lere gelindiğine dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Artık dünyadaki bütün konseptleri, savunma sanayi alanındaki bütün paradigmaları yıkarak yeni konseptler geliştiren bir Türkiye var. Şimdi bu teknolojiyi sivil alana yaymak istiyoruz. Sadece tek bir sektördeki gelişme büyük ve güçlü Türkiye için yeterli değildir. Bunun bilinciyle TEKNOFEST'in de buna odaklandığını görüyorum. Bundan duyduğum memnuniyeti de özellikle ifade etmek istiyorum."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TEKNOFEST'i gezerken savunma sanayisinde olduğu gibi eğitim, tarım gibi farklı alanlarda da Türkiye'deki teknolojinin hızla geliştiğini gördüklerini anlattı.

Savunma sanayisindeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Oktay, "Sadece havada İHA ve SİHA'larla başladığımız çalışmalar, geldiği boyutta sadece Akıncı ile değil, inşallah 2022'de TB3 geliyor. Onun da özelliği biliyorsunuz dik iniş ve kalkışa odaklanması. TCG Anadolu'da da yine yeni bir konsepti hayata geçirecek bir Türkiye var." dedi.

Oktay, Türkiye'nin İHA ve SİHA'ların yanında 2023'te kendi savaş uçağını üreterek hücum gemisi TCG Anadolu'da konuşlandırmayı hedeflediğini anımsatarak, "Bu alanda geliştirilen ürün ve teknolojileri çok net görüyoruz. Bunların inşallah daha da gelişeceğini görüyoruz ama havada elde ettiğimiz bu üstünlüğü karada, denizde ve deniz altında da bütün gücümüzle var olacağımızı çok net şekilde görüyoruz." diye konuştu.

TEKNOFEST'te ilkokuldan itibaren bu hedeflere odaklanmış ve inanmış gençleri gördüklerini dile getiren Oktay, şunları kaydetti:

"Bu projeleri bugüne kadar geliştirmiş büyükleri ile bütünleşmiş, takım olmuş, tek yürek olmuş bir gençlik görüyoruz. Bizi memnun eden bu, Türkiye'nin geleceğini görüyoruz. 200 bin yarışmacının 36 farklı sektörde faaliyet gösterdiği bu TEKNOFEST'ten çok daha güzel şeyler çıkacak Türkiye için, Türkiye'nin geleceği, kalkınması için."

Fuat Oktay, daha sonra TEKNOFEST'e katılan genç yarışmacılarla fotoğraf çektirdi.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TEKNOFEST'i ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika


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