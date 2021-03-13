Son dakika haberi | Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Kılıçdaroğlu'nun "Ekonomi Reformlarında işsizlik yok" eleştirisine yanıt verdi - Son Dakika

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Kılıçdaroğlu'nun "Ekonomi Reformlarında işsizlik yok" eleştirisine yanıt verdi

13.03.2021 09:57
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Kılıçdaroğlu'nun

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomi Reformları kapsamında istihdama yönelik yapılacaklara ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomi Reformları kapsamında istihdama yönelik yapılacaklara ilişkin paylaşımda bulundu.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Göz lazım bakmaya, gönül lazım görmeye... Kemal Kılıçdaroğlu, 'Ekonomi Reformlarında işsizlik ile ilgili tek bir cümle var mı?' diye sormuş. Anlaşılan bakmamış, okumamış veya görmemiş. Görmesi için bir kez daha paylaşıyorum." ifadelerini kullandı. Altun, paylaşımında istihdama ilişkin 5 başlıktaki 15 maddeyi içeren infografiğe yer verdi.

Buna göre, istihdam teşviklerinin etkinlikleri gözden geçirilerek mevcut teşviklerde mükerrerliğe sebep olan uygulamalar ve birbirini dışlayan verimsiz teşvikler belirlenecek, teşvik sisteminde sadeleştirmeye gidilecek.

Mikro ve küçük ölçekli firmalardan likidite sıkıntısı çekenlere yönelik istihdama kattıkları her bir ilave kişi için KGF kefaletiyle 100 bin liralık krediye erişim imkanı sağlanacak. Kredinin maksimum limiti 500 bin lira (5 istihdam) olacak. 2 yıl vadeli olacak kredinin ilk 6 ayı geri ödemesiz kullandırılacak.

İstihdam taahhüdünü yerine getiren firmanın, istihdama kattığı her 1 kişi için 12 ay boyunca ödediği sosyal sigorta ve işsizlik sigortası primleri, firmaya katkı olarak kredi faiz bakiyesinden düşülecek. Böylece ilave istihdam oluşturan firmalar, düşük finansman maliyetiyle kredi kullanma imkanına kavuşacak.

Nakdi Ücret Desteği'nden faydalanıp çalışanını tekrar istihdama dahil eden işverenler, şartları taşımaları durumunda İlave İstihdama Finansman Desteği'nden yararlanacak.

İşveren üzerindeki yükler kaldırılacak

Genç istihdamını artırmak için Genç İstihdam Ulusal Strateji Belgesi hazırlanıp, hayata geçirilecek.

Mesleki Eğitim Merkezlerini gençler için daha cazip kılmak adına kalfalık döneminde alınan ücretlerde iyileşme sağlanacak. Mesleki Eğitim merkezlerinde eğitim gören öğrencilerin ücretleri kamu tarafından karşılanacak, işveren üzerindeki yükler kaldırılacak.

Uzaktan çalışma mevzuatı, yeni iş modellerine uyum sağlayacak şekilde revize edilecek.

Uzun dönem staj desteklenecek

Kısmi süreli çalışanların hafta tatili, yıllık ücretli izni hak etme süresi ve kıdem tazminatına hak kazanma sürelerinin kanunda açıkça belirtilmesine yönelik düzenleme yapılacak.

İşgücü piyasasını yönlendirmek için "sektörel beceri haritaları" oluşturularak sektörel işgücü planlaması yapılacak.

Geleceğin mesleklerinde yeni iş olanaklarını oluşturmaya katkı sağlayacak geçiş destekleri devreye alınacak.

Dijital yetkinliklerin geliştirilebileceği kuruluşlarda uzun dönem staj programları desteklenecek.

Kemal Kılıçdaroğlu, Fahrettin Altun, İşsizlik, Ekonomi, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haberi | Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Kılıçdaroğlu'nun 'Ekonomi Reformlarında işsizlik yok' eleştirisine yanıt verdi - Son Dakika


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