Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, akaryakıt kaçakçılığıyla mücadeleye ilişkin değerlendirme toplantısı yapıldı.

Oktay'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden başkanlık ettiği video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile ilgili kurum ve kuruluşların üst düzey yöneticileri katıldı.

Toplantıda, akaryakıt kaçakçılığını önlemek ve bu alanda ihtiyaç duyulan düzenlemelere ilişkin konular görüşüldü.