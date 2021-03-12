Son dakika haberi | Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele alanında yapılacak düzenlemeler değerlendirildi
12.03.2021 09:03
Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, akaryakıt kaçakçılığıyla mücadeleye ilişkin değerlendirme toplantısı yapıldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, akaryakıt kaçakçılığıyla mücadeleye ilişkin değerlendirme toplantısı yapıldı.
Oktay'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden başkanlık ettiği video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile ilgili kurum ve kuruluşların üst düzey yöneticileri katıldı.
Toplantıda, akaryakıt kaçakçılığını önlemek ve bu alanda ihtiyaç duyulan düzenlemelere ilişkin konular görüşüldü.
Politika, Son Dakika
Kaynak: AA
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