Son dakika haberi! Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davası - Son Dakika

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davası

24.12.2020 21:29
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davası, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da aralarında bulunduğu 512 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da aralarında bulunduğu 512 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada olay gecesi Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Muhafız Komando Taburu'ndan Genelkurmay Başkanlığına baskına giden askerlere komuta eden eski binbaşı Fedakar Akça esas hakkındaki savunmasını tamamladı.

Askerlerin emirleri sorgulayamayacağını, olay gecesi aldığı emirlere göre hareket ettiğini ve kanuna uygun emirler verdiğini savunan Akça, "O gece yaptıklarım TSK'nın mayası olan sadakat, itimat ve itaat ile açıklanabilir." dedi.

Akça, 15 Temmuz'da "alarm tatbikatı" yapılacağının söylendiğini, birliğine akşam saatlerinde bu sebeple gittiğini öne sürdü.

Tatbikatın başlayacağının iletilmesinin ardından personelini topladığını, tekmil aldığını ve bir an önce tatbikatı bitirmek için hazırlandıklarını söyleyen Akça, bu esnada dönemin Cumhurbaşkanlığı Alay Komutanı Muhsin Kutsi Barış'ın gelerek, "Genelkurmay'a IŞİD saldırısı var. Sizin göreviniz emniyeti almak." dediğini, kendisinin de bunları tatbikatın bir parçası olarak değerlendirdiğini kaydetti.

Daha sonra araçlara binerek, Genelkurmay Karargahı'na doğru yola çıktıklarını, "tatbikat" kapsamında kendisine söylendiği şekilde komutasındaki askerleri karargahın güney tarafında mevzilendirdiğini belirten Akça, gecenin ilerleyen saatlerinde vatandaşların karargah önünde toplanmaya başladığını, bu sıralarda kendisine "karargahta bazı sıkıntılar çıktığı, yaralananlar olduğunun" söylendiğini aktardı.

Akça, ilerleyen saatlerde toplananların arttığını, bazı vatandaşların karargahtan içeri girdiğini, personeline kimseye ateş edilmemesi yönünde talimat verdiğini söyledi.

Olayların büyüdüğünü görmesinin ardından personelini toplayarak kendi birliklerine gitmek istediklerini bildiren Akça, ancak hava aydınlanana kadar buna izin verilmeyeceğinin söylendiğini, kendisinin de personelinden "mevzideymiş gibi" davranmalarını istediğini anlattı.

Kendisiyle benzer eylemlerde bulunan bazı kişilerin "tanık" konumunda bulunduğu iddia eden Akça, 15 Temmuz akşamı evlerinde misafir ağırladıklarını ileri sürdü ve bunun, darbe hazırlıklarından haberi olmadığını gösterdiğini savundu.

"Pars" kodu

Savcının esas hakkındaki görüşünde, olay gecesi "WhatsApp" grubundan "Pars gerçek" kodunun darbe girişiminin başladığını duyurmak ve darbecileri çağırmak amacıyla atıldığını belirttiğine işaret eden Akça, savcının görüşünün doğru olmadığını, bunun Muhafız Komando Tabur Komutanlığının "tatbikat çağrı kodu" olduğunu söyledi.

Davaya yarın devam edilecek.

İddianamede, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayının darbe teşebbüsünde aktif ve kilit bir rol oynadığı belirtilerek, Fedakar Akça komutasındaki Muhafız Komando Taburu'ndan 108 askerin de darbe faaliyetleri kapsamında Genelkurmay Karargahı'na gittiği kaydediliyor.

Darbe Girişimi, Muhafız Alayı, 15 Temmuz, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davası - Son Dakika


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